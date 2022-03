La Pupa e il secchione show stasera si debutta: le anticipazioni

“La Pupa e il Secchione Show” condotto da Barbara d’Urso sta per partire. Il programma sarà molto diverso rispetto a quello che abbiamo visto nelle precedenti edizioni. Si punta sulla diretta, sarà fatto tutto in grande, non a caso, il programma è stato pubblicizzato in ogni dove e la d’Urso ne parla da settimane anche a Pomeriggio 5. Come sarà quindi La pupa e il secchione show? Sul comunicato stampa di Mediaset si parla di un Reality, di storie di vita e tanto divertimento. Questo e molto altro in una versione rinnovata del programma cult prodotto da Endemol Shine Italy. La sensazione è che Barbara d’urso, porterà tutto quello che è il suo mondo ( un mondo che non aveva funzionato nella prima serata di Canale 5, su Italia 1). E intendiamo che La Pupa e il secchione, sembra essere in tutto e per tutto uno spin off di Live-Non è la d’urso, in particolare di quella parte che spesso abbiamo visto dopo la mezzanotte. Lo dimostra anche il cast, un riciclo di volti che erano scomparsi, nella ripulizia voluta da Piersilvio Berlusconi per Canale 5 e che tornano in auge, con La Pupa e il secchione, dove il trash, è la portata principale della cena. Contenti loro, contenti tutti.

Il format di Italia 1 funzionava e probabilmente sarebbe bastato fare qualche piccola modifica, senza stravolgere. A sensazione. Poi staremo a vedere e vedremo anche domani gli ascolti se daranno ragione alle scelte fatte dalla d’Urso oppure no.

La pupa e il secchione show: le anticipazioni della prima puntata 15 marzo 2022



Protagonisti assoluti delle 8 puntate i 22 concorrenti che già nel corso della prima puntata saranno divisi in 11 coppie: pupe e secchioni, secchione e pupi. Compito principale delle neo coppie sarà quello di scambiarsi il sapere e fondere i rispettivi universi di appartenenza.

Assistere all’incontro/scontro tra pianeti completamente opposti sarà davvero divertente: donne dalla prorompente femminilità e uomini dal fisico mozzafiato accoppiati a studiose e intellettuali, poco avvezzi, al contrario dei loro partner, alla vita sociale e alla cura del loro aspetto.

Alcuni concorrenti sono già noti al pubblico, altri si faranno conoscere. Tra i nomi dei già noti: Flavia Vento, Paola Caruso ( confermata anche dopo i problemi di salute), Mila Suarez, Francesco Chiofalo, Gianmarco Onestini, Nicolò Scalfi, l’archeologo Aristide Malnati.



Le coppie di pupe/secchioni e secchione/pupi vivranno tutti insieme in una villa da sogno. Novità assoluta di questa edizione è che il martedì sera potranno uscire dalla villa per essere accolti in studio da Barbara d’Urso. E in un clima giocoso e scanzonato si racconteranno divertendo ed emozionando. Avranno un ruolo centrale anche le storie dei concorrenti e le dinamiche che si creeranno tra di loro in puro stile reality, tra vecchie ruggini che riaffioreranno, conti in sospeso da risolvere, confronti e sorprese inaspettate.

A “La Pupa e il Secchione Show” non poteva mancare una giuria agguerrita, formata da un inedito trio: Antonella Elia ( che nelle prime puntate sarà sostituita da Dayane Mello, essendo risultata positiva al covid 19), Soleil Sorge e da Federico Fashion Style alias Federico Lauri.

I profili Instagram, Twitter e Facebook di Mediaset Infinity, insieme ai profili di Barbara d’Urso, accompagneranno la messa in onda de “La Pupa e il Secchione Show” coinvolgendo gli utenti e alimentando conversazioni online.