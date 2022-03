Soleil vs Mila Suarez è scontro a La pupa e il secchione show: tutto prevedibile e noioso

Ed è così che nella prima puntata de La pupa e il secchione show è successo quello che tutti immaginavamo. Quando fai un cast che punta a questo e non a soddisfare le esigenze del pubblico, succede anche questo. Succede che Barbara d’Urso non potendo fare il suo Live-Non è la d’Urso ha portato Live ne La pupa e il secchione e per il momento, il risultato è stato parecchio deludente. Quello che non ci mancava, tra Pomeriggio 5, Domenica Live e Live, erano le liti tra personaggetti miracolati. Ma ecco che dopo mesi senza stipendio, sono tornati in auge, e sempre pagati da Mediaset, ne La Pupa e il secchione. E’ il caso di Mila Suarez che dopo esser stata una delle protagoniste del Grande Fratello di Barbara d’Urso, torna in onda con La pupa e il secchione. E guarda caso, ha a che fare con Soleil Sorge. Lei che è una ex di Alex Belli, ed è in coppia con il suo migliore amico. Quando si dice sempre il caso eh..

E ovviamente, già nella prima puntata, sono volati stracci tra le due.

E’ già scontro tra Soleil Sorge e Mila Suarez

“Non è che tu stai rosicando perché Alex ha sposato Delia e non te?” ha detto la Sorge a Mila Suarez che ha subito ribattuto: ” Io rosico perché mi ha scaricato Alex? Ma sei seria? Forse hai guardato il programma sbagliato. “

La parola è tornata a Soleil: “Fa niente lasciatela parlare alla fine è una pupa, non mi aspettavo un quoziente intellettivo troppo alto. Dire che sono cattiva perché litigo con ragazze straniere è una bella scusa. Tanto dici queste cose solo per farti vedere. ” E ancora la discussione è andata avanti tra le due tra un botta e risposta e l’altro: “Tu mi attacchi per far parlare di te, non tanto per discutere. Io cambio uomini come le mutande? Quella tesoro mio mi sa che sei tu. E ringraziami, perché evito di entrare nel merito, perché proprio tu non dovresti dire queste cose. E adesso rilassati.” E siamo solo all’inizio…

L’attacco della Suarez nel dettaglio: “Tu sei anche preparata e attacchi le ragazze straniere che non sanno parlare bene l’italiano. Così hai fatto anche con Delia, l’hai attaccata e fatta soffrire. Far star male una ragazza è una cosa orrendissima. Poi sei brava solo a parlare, ma a fatti? facci vedere quello che sai fare invece di parlare e basta. Sai soltanto dire tante ca***te. Tu sei stata la prima ad attaccarti ad Alex, grazie a lui hai avuto tutto. Ho visto il GF Vip e dico la mia. Hai capito che lui era il protagonista e tu sei furba. Tu utilizzi le persone per arrivare in tv e lo fai da sempre. Così come hai fatto con tutti i tuoi ex fidanzati. Li hai usati tutti e cambi gli uomini come cambi le mutande. Meglio chiudere altrimenti tiro fuori anche i tuoi…“.