Manila Nazzaro dopo il GF VIP 6 ci regala un po’ di sano trash: una ex vippona l’ha bloccata e non solo

Aveva promesso ai tanti fan che l’hanno seguita in questa avventura di trovare del tempo per fare due chiacchiere insieme Manila Nazzaro, e ieri lo ha fatto, accompagnata anche dal suo amato piccolino, il figlio minore che la segue praticamente sempre! Manila ha raccontato dei suoi sei mesi nella casa del Grande Fratello VIP 6, delle amicizie che coltiverà anche fuori dalla casa, adesso che è finito il gioco. Ma ha rivelato anche un dettaglio, che per chi ama il trash, è più che succulento.

Come ricorderete, un mesetto fa circa, Clarissa Selassiè aveva lanciato delle pesanti accuse a Manila, dallo studio, dicendo che dopo la sua eliminazione, aveva avuto modo di vedere delle cose e che quindi, senza dubbio, la poteva etichettare come una persona falsa. Le parole di Clarissa avevano fatto molto male a Manila, e le due sorelle Selassiè, si erano anche allontanate da lei, per un periodo. Poi però in particolare con Lulù, l’ex miss Italia, ha recuperato il rapporto. Un rapporto che però oggi non c’è e sapete per quale motivo? Sempre per via di Clarissa.

L’aneddoto raccontato da Manila bloccata sui social dalle Selassiè

Parlando proprio delle principesse, Manila ha spiegato: “Sono felice per la vittoria di Jessica, certo però che tifavo per Lulù tra le due sorelle. “

E ancora: “Perché io con Lulù ho avuto un rapporto molto stretto, sincero e forte. E poi a Lulù dirò che sua sorella Clarissa quando ero dentro al GF Vip ha bloccato il mio profilo e quello di Lorenzo.“

Come sanno i fan delle Selassiè, una volta uscita dalla casa, Clarissa ha preso in mano la gestione dei social delle sue sorelle, non contenta di come era stato fatto il lavoro in precedenza. E quindi ha bloccato anche dal profilo di Lulù Manila. Quando si dice prendere l’iniziativa…

Manila ha quindi spiegato: “ Sì mi ha bloccata anche con il profilo di Lulù e infatti non riesco a taggarla. Che poi mi ha bloccata con l’account di Lulù, con cui io ho un rapporto splendido. Spero però che questa cosa si risolva. I rapporti sono personali e lei non c’entra nulla con me e Lulù.” C’è da dire che a distanza di 5 giorni dall’uscita, Lulù non c’è sembrata particolarmente interessata alla cosa, del resto lei ha il suo Manuel, il latte e Nesquik, il resto, cosa volete che possa contare…