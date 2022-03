E’ già caos all’Isola dei famosi 2022: Zequila vuole staccarsi da Floriana, la Secondi non cede

L’Isola dei famosi è iniziata praticamente da due giorni ma i naufraghi sono già sul piede di guerra. Come abbiamo visto nel day time dell’Isola dei famosi 2022 in onda oggi 23 marzo 2022 su Canale 5, Zequila proprio non riesce a sopportare il fatto di dover stare legato a Floriana. Ma queste sono le regole del gioco: non sappiamo fino a quando, i due concorrenti dovranno restare uniti da un elastico a causa del quale, devono fare praticamente tutto insieme, anche andare in bagno. Dopo la prima notte trascorsa, Zequila però ha fatto le sue rimostranze, non gradendo la scelta della produzione. “Io sono venuto qui sull’Isola per fare un percorso individuale” ha detto Zequila non riuscendo a comprendere i motivi per i quali, deve stare legato a Floriana ( ricordiamo che è stato lui a scegliere la Secondi nella prima puntata dell’Isola, anche se avrebbe potuto scegliere altri concorrenti). Poi ha anche aggiunto: “Vorrei precisare che avrei detto la stessa cosa anche se fossi stato legato a mio fratello, non si può giocare in questo modo“. In un primo momento la discussione tra i due era abbastanza pacata ma poi l’insistenza di Antonio ha fatto esplodere Floriana, che quindi ha chiesto un parere del gruppo.

Isola dei famosi 2022 ultime news: Zequila e Floriana è già guerra

Antonio ha spiegato a Floriana che vorrebbe stare di più in acqua, che vorrebbe potersi staccare anche solo per qualche minuto pur di farsi una nuotata, visto che lei è impossibilitata a causa dei problemi alla schiena. Dopo la continua insistenza di Zequila, Floriana quindi ha deciso di coinvolgere il gruppo. “Siete d’accordo sul fatto che Antonio si sganci, se poi ci puniscono, io non voglio responsabilità” ha detto Floriana. Marco Melandri ha fatto notare che anche per lui e per Cicciolina non è semplice stare legati, però stanno cercando di trovare un accordo e di affrontare le giornate, in attesa della puntata di giovedì quando magari qualcosa potrebbe cambiare.

Anche Clemente Russo ha fatto notare a Zequila che siamo solo all’inizio e che deve provare a resistere che di giorni per nuotare, ne avrà molti in futuro. Ma Zequila stanco di sentire la voce di Floriana, ha iniziato a lamentarsi anche per questo, cosa che ha fatto infuriare la Secondi. “Sai che cosa sei? Sei un radical chic” ha sbottato la romana.