Si riaccende lo scontro tra Mila e Soleil. La Suarez attacca: “Non rubo gli uomini sposati”

E’ ancora scontro tra Mila Suarez e Soleil Sorge a La pupa e il secchione show, del resto le scelte del cast sono state fatte con il lanternino proprio per far si che nascessero determinate dinamiche. E lo scontro tra la Suarez e la Sorge, è ormai, cosa abbastanza scontata. in questa settimana, la Suarez si è avvicinata a Mirko ( che poi signori e signore, la puntata de La pupa e il secchione è stata registrata domenica sera, per cui era passato anche meno tempo e Guenda non aveva visto chissà che) ma questo è il gioco e si va avanti, facendo finta che sia vero…Tra Mila e Soleil quindi, si è acceso lo scontro proprio sull’avvicinamento tra la Suarez e il fidanzato di Guenda Goria.

E’ ancora scontro tra Soleil e Mila Suarez

“Non è che ha fatto chissà cosa, ma è proprio il modo di lanciarsi così velocemente..“ ha commentato la Sorge vedendo le clip dei giorni passati nella villa. “Come hai fatto anche te” – l’immediata risposta di Mila Suarez – “Hai fatto la stessa cosa. Senti da che pulpito. Mi hai dato uno zero come giudizio, anche tu per me sei uno zero“ ha sbottato Mila che inizia a credere anche che i giudizi di Soleil non vengano dati per quello che realmente vede ( come il car wash) ma per un pregiudizio che ha sul suo conto. “Evita di paragonarti a me tesoro, qua quella che giudica sono io“, ha chiuso Soleil Sorge.

La Suarez ci ha tenuto anche a fare una precisazione: “Guenda puoi tranquillizzarti, fa parte del gioco, ma io non tocco gli uomini fidanzati o sposati“. Quindi solo spettacolo, una montatura. E lo sappiamo bene, non che non si noti…Guenda Goria può tornare a organizzare il suo matrimonio con Mirko e dormire sonni tranquilli. Non ci sarà l’amore libero in questo caso.