All’Isola 2022 è Floriana show: litiga anche con Vaporidis, già non la sopportano più

Ci aspetta quasi certamente una puntata scoppiettante dell’Isola dei famosi 2022 questa sera su Canale 5. IN pochi giorni è successo già di tutto, visto che Floriana Secondi, come è nel suo stile non si è risparmiata e ha regalato diversi show. Nel day time dell’Isola 2022 oggi su Canale 5, abbiamo potuto vedere come la Secondi, abbia avuto modo di discutere persino con Nicolas Vaporidis per un motivo assurdo. Stanca a causa dell’elastico che la tiene legata a Zequila, se la prende, forse senza che ce ne sia un reale motivo, anche con gli altri naufraghi che non le hanno fatto praticamente nulla. Nel day time di oggi, come si è visto, ha puntato il dito contro Vaporidis che sarebbe stato un privilegiato, secondo lei, visto che non è stato scelto e non dovrà neppure affrontare un televoto. Non è servito a nulla che gli altri concorrenti le facessero notare che ci sono state delle scelte fatte da altri, ad esempio Ilona, ha scelto Marco Melandri, mentre avrebbe potuto optare per un altro, e lo stesso Zequila avrebbe potuto scegliere un altro concorrente a cui legarsi. Ma Floriana non demorde e accusa Vaporidis di essere un bugiardo, un grande attore, anche se onestamente, non abbiamo compreso bene i motivi per i quali la romana ha mosso queste accuse a Nicolas…Dal canto suo, Vaporidis si è tirato fuori: “Io non sono qui per fare questi show, sono venuto qui per mettermi in gioco, per sopravvivere su un’isola deserta e per stare con altre persone molto piacevoli”.

Tra l’altro l’attore ha anche rischiato di uscire al televoto ( seppur poi fosse prevista l’altra isola). Per cui di che cosa sarebbe privilegiato, non è dato sapere!

Floriana Secondi è già show sull’Isola dei famosi

Il pubblico ovviamente sui social si è schierato dalla parte dell’attore per la litigata di per se ma i telespettatori, che amano tutto questo, sperano davvero che Floriana non si lasci buttar subito via. E non solo per il primo televoto ma anche per le prossime nomination: sembra essere infatti la candidata ideale. Quando resisterà in Honduras? Perchè la sensazione è che molti naufraghi bruceranno la sua voto al momento della nomination…

Floriana in neanche una settimana ha creato il caos lei la mia vita alfonso, se stasera esce la prenderò molto male vi avverto #isola pic.twitter.com/liYglqaaX0 — sory💫 (@sixofcrovz) March 24, 2022

E voi che cosa ne pensate, quando durerà questa avventura di Floriana sull’Isola? Televisivamente parlando, speriamo che resti su quelle spiagge, per molti giorni!