Amici 21 spoiler 27 marzo 2022: eliminazione e ballottaggio, chi esce?

E’ stata registrata ieri a Roma una nuova puntata di Amici 21 e come sempre dai social arrivano tantissime anticipazioni che ci rivelano quello che è successo in questo nuovo appuntamento con il talent di Canale 5. Pronti per scoprire quello che vedremo nella puntata del 27 marzo in prima serata? Il programma di Maria de Filippi è partito settimana scorsa con ottimi ascolti per la fase serale: oltre 4 milioni di spettatori davanti alla tv. Una bella differenza è vero, con l’edizione del 2021 ma va ricordato che lo scorso anno eravamo tutti ancora costretti in casa, tra zone rosse e arancioni e il coprifuoco alle 22. Di conseguenza, era anche facile pensare che i giovanissimi volessero godersi il sabato sera, per recuperare magari poi la puntata on line, in streaming…Ma torniamo alle anticipazioni: non mancano gli spoiler che ci rivelano appunto chi sarà eliminato in questa seconda puntata del serale di Amici 21, puntata che come sempre si chiuderà poi con il ballottaggio e anche questa volta, scopriremo solo in diretta, chi lascerà la casetta e metterà fine al suo percorso nella scuola.

Vediamo quindi le news e le anticipazioni, eccole per voi.

Amici 21 spoiler e anticipazioni 26 marzo 2022: la prima eliminazione

Nel corso della prima manche a quanto pare, non vogliamo raccontarvi troppo, perderà la sfida la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ( che già la scorsa settimana aveva perso strada facendo il primo allievo, Gio Montana). Non vanno meglio le cose per la seconda puntata del serale di Amici 21 visto che il primo a essere eliminato è Calma. Eliminazione attesa e anche meritata. Calma non solo non si è distinto per bravura nel suo percorso nel programma ma nelle ultime settimane ha continuato a mostrare una spocchia e una supponenza che un ragazzo della sua età dovrebbe riporre nel cassetto. Inutile citare quello che lui ed LDA hanno detto sul brano Paranza, si qualificano da soli per quello che hanno fatto. A prescindere da questo, Calma era una seconda scelta, Rudy non ci ha mai creduto e il fatto che sia stato eliminato dopo Gio Montana, non è una casualità.

Amici 21 spoiler due concorrenti al ballottaggio: chi esce?

Per quanto riguarda la sfida successiva, a scendere in campo saranno le squadre di Cuccarini-Todaro contro quello Zerbi-Celentano. In questo caso a rischiare il posto, andando al ballottaggio, è il ballerino di Todaro, Christian, avendo la squadra di Lorella perso. E’ la seconda volta che Christian arriva al ballottaggio e forse anche qui, qualche domandina sulle doti del ballerino, bisognerebbe farsele. Nella terza sfida restano in gioco gli allievi di Zerbi e Celentano che vincono nuovamente. Questa volta ad andare a rischio eliminazione c’è quindi un componente della squadra capitanata da Anna Pettinelli e Veronica Peparini. E’ Crytical il prescelto. Chi lascerà Amici 21?