Amici 21 spoiler: Christian o Crytical, chi esce?

Ultime news in vista della puntata di Amici 21 in onda il 26 marzo 2021. Oggi andrà in onda un nuovo appuntamento con il serale. Il talent di Canale 5, come saprete non è in diretta ma viene registrato in settimana, per questo motivo, possiamo già raccontarvi che cosa accadrà stasera anche se, come vi abbiamo già detto in altre occasioni, anche per questa edizione Maria de Filippi ha deciso di annunciare il secondo eliminato della puntata, mentre tutti i ragazzi sono nella casa. Questo significa che il pubblico in studio non sa nulla delle eliminazioni per cui, gli spoiler non sono ufficiali ma ufficiosi. Possiamo però dirvi che al ballottaggio finale, anche questa settimana andrà il ballerino di Raimondo Todaro, Christian, che affronterà nella sfida, il cantante Crytical, chi uscirà tra i due?

Amici 21 anticipazioni: il primo eliminato è Calma

Nella prima sfida, invece, a lasciare la scuola sarà il cantante della squadra di Zerbi e Celentano, Calma. Una eliminazione che non stupisce, anche perchè, come successo in altre edizioni, è evidente che alcuni allievi vengano portati al serale, solo per dare spazio e visibilità ad altri, e per avere un “sacrificabile” che non faccia troppo rumore. E’ successo con Alice, è successo con Gio Montana e questa settimana è successo con Calma. Potrebbe sembrare brutto da dirsi ma questa è la realtà dei fatti…

Amici 21 anticipazioni: Crytical o Christian, chi esce?

Al ballottaggio finale, per la puntata di Amici 21 in onda il 26 marzo, ci andranno il ballerino di Todaro, Christian, alla sua seconda volta, e il rapper della squadra di Veronica e Anna, Crytical. Come detto in precedenza, l’esito delle votazioni, è segreto ma a quanto pare, anche questa settimana, come era successo anche in quella passata, sono arrivate delle indiscrezioni che rivelerebbero il nome del secondo eliminato di questa puntata. A lasciare Amici 21 sarebbe stato Crytical.