Raimondo Todaro perde il suo pupillo: Christian fuori da Amici 21

E alla fine, le anticipazioni e i rumors sul secondo eliminato della puntata di Amici 21 del 26 marzo 2022, si sono dimostrati errati. Infatti a lasciare la scuola, contro quello che era stato annunciato sui social dopo la registrazione, non è stato il cantante Crytical ma Christian. Come ha detto Maria de Filippi parlando con il ballerino di Raimondo Todaro in casetta, forse c’era anche da aspettarsi questo genere di finale. Christian si è perso strada facendo, ha perso la convinzione, è stato malissimo, persino a un passo dal lasciare la scuola ( e forse sarebbe stato anche meglio per lui ma questo non spetta a noi giudicarlo). Che non fosse il ballerino pieno di grinta ed energia, e soprattutto consapevole delle sue potenzialità, purtroppo lo si è visto sul palco, sul finale del suo percorso e in queste prime due puntate del serale di Amici 21. Ed era prevedibile immaginare quello che sarebbe stato il finale: al secondo ballottaggio, ecco l’eliminazione. Troppo tardi per ritrovarsi, troppo tardi per essere quello che tanto era piaciuto anche al pubblico a casa. Christian è forse uno dei ballerini più amati dal pubblico di questa edizione ( non a caso in molti questa notte hanno commentato facendo notare che se ci fosse stato il televoto, l’esito di questo scontro finale, sarebbe stato diverso).

Christian lascia Amici 21: eliminato dalla puntata del 26 marzo

Sono molti i telespettatori a pensare che il percorso di Christian nella scuola abbia preso una sbandata dopo l’uscita di Mattia. I due ballerini erano molto legati e la loro amicizia era stata davvero determinante per Christian. Sono tanti i commenti come questo: “Mi dispiace per Chri ma da quando se ne è andato Mattia si è sentito perso, come se l’avesse vissuto come una sorta di lutto. Ma è bravo ! Sono contenta che è rimasto Crytical … Lo fanno emergere poco ma è uno dei miei preferiti e stasera si è riscattato con tutti i suoi pezzi.” E c’è chi pensa che il ballerino starà anche meglio fuori dalla scuola: “Felicissima per Francesco perché lo stimo tantissimo e merita più risalto al serale. Allo stesso tempo dispiaciuta per Chri ma la cosa importante è aver visto che sta finalmente meglio! In bocca al lupo .” E c’è chi si augura di vederlo di nuovo nella scuola, magari come professionista: “Mi auguro di vederti tra i ballerini professionisti di Amici, sei veramente bravo, mi è spiaciuto tantissimo vederti emotivamente spento, hai sofferto tanto per l’uscita di Mattia, ma esci a testa alta perché ho rivisto l’autentico Christian nell’ultimo ballo. Sei una persona umile e rispettosa, hai una grande strada davanti a te, tantissimi auguri di cuore.”