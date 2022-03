Guendalina ed Edoardo Tavassi ancora fuori dall’Isola, il fidanzato di Guenda chiarisce il mistero

Che fine hanno fatto Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo? Il loro ingresso era stato annunciato sia per la seconda che per la terza puntata dell’Isola dei famosi 2022 ma di loro, nessuna traccia. Ieri sera Ilary nella diretta del 28 marzo 2022, non sembra aver fatto cenno all’ingresso della nuova coppia e visto che la Tavassi e suo fratello ormai da giorni non hanno più la possibilità di usare il cellulare, le ipotesi avanzate sono tante. Negli ultimi giorni si era anche parlato di problemi di salute, si pensa spesso in questi casi anche al covid. Ma, visto che nei promo per la puntata di ieri era stato ufficializzato questo ingresso, si può scartare questa eventualità. Di quello che per alcuni è un vero e proprio mistero, ne ha parlato ieri anche Federico Perna, il fidanzato di Guendalina Tavassi che postando alcune storie sui social ha provato a spiegare per quale motivo Guenda e suo fratello non sono ancora entrati in gioco.

Guendalina ed Edoardo Tavassi: che fine hanno fatto?

Il fidanzato di Guendalina, con alcune storie sui social ha innanzi tutto rassicurato tutti raccontando che Guendalina e suo fratello stanno bene e che effettivamente, il loro ingresso era previsto per la puntata dell’Isola dei famosi 2022 del 28 marzo. Alla fine però questo ingresso non c’è stato, forse per problemi di tempo. Perna ha spiegato: “Posso solo dirvi che si tratta di una scelta fatta dalla produzione, non ci sono altri problemi”. Una scelta dettata forse dalle dinamiche, visto che i naufraghi sono parecchio inviperiti, meglio tenersi due concorrenti forti per le prossime settimane quando magari ci sarà bisogno di buttare un po’ di benzina sul fuoco con qualcuno che abbia più forze e una mente più lucida. Sarà questo il motivo? Se ci pensate poi, se Guenda e suo fratello dovessero entrare giovedì, sarebbero entrati solo con dieci giorni di differenza rispetto agli altri, neppure così tanto. Certo è che sono in isolamento ormai da giorni e forse non si staranno molto divertendo in solitaria…Non ci resta che aspettare!