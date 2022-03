Jeremias e Gustavo Rodriguez show all’Isola, pensano di andare via: “Qui non ci fanno parlare”

E’ durata praticamente nemmeno una settimana la calma che Jeremias Rodriguez aveva messo in valigia. Un atteggiamento, quello del fratello di Belen, che ci era sembrato persino troppo pacato, conoscendo i precedenti. E infatti, nella puntata dell‘Isola dei famosi 2022 di ieri, ha iniziato a regalare i primi show. Non tutti forse hanno visto il momento in cui Jeremias e papà Gustavo hanno avuto modo di sfogarsi in sede nomination ( era già l’una di notte passata). I due però hanno manifestato la voglia di lasciare il reality, in particolare Jeremias si è detto stanco, non per l’avventura in se ma per quello che succede in Honduras. Il naufrago infatti pensa che non ci sia modo di raccontare quello che succede davvero e che venga dato spazio a persone che non dicono la verità, senza dare modo agli altri di poter dire come sono andate le cose. Chi ha visto la diretta si è reso conto che più volte, mentre Zequila parlava, Jeremias avrebbe voluto dire altro ma non c’è stato modo. Si riferiva proprio a questi episodi il fratello di Belen?

Non sono stati tra l’altro i soli a minacciare di andare via, anche Floriana Secondi, stanca di questo meccanismo delle coppie, ha pensato di lasciare il reality, visto che si aspettava di fare ben altra esperienza.

Lo sfogo di Jeremias all’Isola dei famosi 2022

L’argentino, prima di fare quindi la sua nomination, ha dichiarato: “Non vedo l’ora di tornare a casa, ve lo giuro, mi dispiace dire al pubblico che quello che succede qua non arriva veramente e questo mi rompe. Voglio tornare a casa. Al pubblico non arriva la verità di quello che succede dentro il reality.” Ilary quindi ha provato a chiedere che cosa volesse dire e Jeremias ha risposto: ” Nel senso che qua non ci lasciano parlare e non ci lasciano dire le cose come sono. Questo non mi va e me ne voglio tornare a casa”. Ma chi non lo lascia parlare, Alvin? La produzione?

Secondo il pubblico Jeremias non avrebbe digerito il fatto di aver perso nuovamente contro Nicolas Vaporidis, diventato anche ieri leader. Pare che tra i due non corra buon sangue e la stessa cosa varrebbe per Gustavo: “Non si può legare con tutti, mio padre prima vi ha detto che ha legato con tutti ma non è vero ora vi dice la verità, perché lui ce l’ha con qualcuno“. Sembra che Jeremias stia ripercorrendo gli stessi passi della sua prima esperienza in Honduras e non andò benissimo. Forse dovrebbe cercare di relazionarsi di più anche con gli altri? In quella prima occasione aveva trovato Soleil, adesso ha suo padre ma potrebbe non bastare.

Gustavo poi, facendo la nomination ha spiegato che avrebbe scelto Nicolas Vaporidis se non fosse stato leader ma che alla fine deve votare Carmen e ha motivato: “Rischio di spendere tutti i miei soldi dallo psichiatra se rimango qua con Carmen ed Alessandro, rimanere dentro la capanna con loro due fino alla fine no. Alessandro è un bravo ragazzo, ma Carmen no..”.