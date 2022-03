L’Isola dei Famosi 2022: Floriana minaccia di ritirarsi dal reality, urla contro tutti e cambia idea

Nemmeno il tempo di iniziare ad acclimatarsi che già c’è gente che vuole tornarsene in Italia. Anche quest’anno a L’Isola dei Famosi 2022 sono molti i concorrenti che – dopo aver provato con mano cosa significa fare i naufraghi – si lamentano in diretta tv e annunciano la loro voglia di ritirarsi dal gioco. Lo ha fatto Jeremias Rodriguez in combutta con suo padre Gustavo ma ci ha pensato anche Floriana Secondi.

La ex vincitrice di Grande Fratello ha colto una specifica occasione al balzo per annunciare a tutti che questa edizione a coppie non le va affatto a genio e che preferisce abbonare il programma Mediaset condotto da Ilary Blasi. Da studio, anche stavolta, sono partite le classiche strategie di convincimento…

L’Isola dei Famosi 2022: Floriana minaccia di ritirarsi dal reality

I risultati del televoto vengono annunciati da Ilary Blasi: la puntata del 28 marzo 2022 de L’Isola dei Famosi vede sconfitta la coppia Floriana Secondi – Antonio Zequila contro gli invincibili Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. Indispettita dal risultato, Floriana annuncia a tutti di voler abbandonare per sempre il reality nonostante la proposta (quasi obbligatoria) del programma di darle una seconda possibilità a Plata Sgamada: “No, io non so’ d’accordo però. Il pubblico ha già deciso. Io voglio andare a casa. Anche perché a me non m’interessa de gioca’ con lui. Il pubblico è sovrano! Il vivo per il mio pubblico.” aggiunge indicando Antonio Zequila.

Nonostante Ilary Blasi le fa notare che a Playa Sgamada si gioca come naufraghi singoli e non più come coppia, Floriana non cambia idea: “Senti, abbiamo fatto un patto. Sono due anni che mi scrivi su Instagram… E quanto tu ci tenevi a voler fare questa esperienza. Ci siamo confidate, mi hai raccontato la tua storia. Eri gasatissima. E ora alla prima difficoltà… Da te non me l’aspettavo! Avevamo fatto un patto!“. E proprio sull’esperienza che Floriana ha da replicare: “Non mi aspettavo di fare una Isola così. Di essere legata, con una corda… No, no, io voglio andare a casa. Io non ho mai mollato ma ‘sto gioco non mi piace per niente”.

Dopo l’intervento di Vladimir Luxuria e di una amica della naufraga, Floriana viene invitata a riflettere sul da farsi una volta raggiunta Playa Sgamada: “No, passiamo dalla brace alla padella!“ esclama con fastidio. Un fastidio che però si è fatto passare in fretta.

La concorrente ha partecipato alla successiva prova ricompensa in qualità di naufraga di Playa Sgamada e ha messo tutte le sue forze per vincere la sfida. Da quel momento, Floriana non ha più ventilato l’interessa a voler abbandonare il programma. Ne riparleremo giovedì prossimo?