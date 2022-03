Sull’Isola tutti contro Carmen e Alessandro, la Di Pietro turbata: “Ho avuto paura”

Notte di grande tensione sull’Isola dei famosi 2022, il maltempo non sembra voler lasciare le spiagge dove i naufraghi cercano di sopravvivere. E proprio a causa della pioggia, si è scatenato un nuovo litigio tra i concorrenti dell’Isola 2022. A quanto pare Carmen di Pietro e suo figlio Alessandro non ne fanno una buona e per l’ennesima volta, sono finiti nel mirino degli altri naufraghi. Questa volta sono stati accusati di essere egoisti e di prendere troppo spazio nella capanna: mentre gli altri dormivano o meglio, provavano a proteggersi sotto la tenda dalla pioggia, Carmen e suo figlio sarebbero rimasti stesi a terra, occupando diverso spazio e continuando a dormire come se nulla fosse. Fino a quando però una Laura particolarmente inviperita, ha iniziato a urlare dicendo che non si dorme, che si sta tutti seduti per evitare che qualcuno si bagni più di altri.

Isola dei famosi 2022: tutti contro Carmen e Alessandro?

Quello che è successo sotto la tenda ha turbato, e non poco Carmen. “Io a un certo punto mi sono anche messa paura, nel sentire Laura urlare in quel modo. Poteva dire le cose ma con educazione, con calma senza urlare” ha commentato la Di Pietro. Poi ha chiesto a suo figlio di commentare, ma Alessandro ha preferito non aggiungere molto anche se è sembrato essere d’accordo con sua madre che sostiene che i concorrenti, vogliono fuori sia lei che suo figlio. A Carmen ha dato fastidio anche un’altra frase, quella di Jeremias che ha detto “noi non vi vogliamo qui sull’isola“. La Di Pietro ha quindi commentato: “Ma perchè questa isola è tua, te la sei comprata, a bello ma come ci stai tu sull’isola ci sto io” nel confessionale però, senza dire in faccia a Jeremias quello che pensava. La soubrette è anche rimasta colpita dal fatto che nessun altro abbia detto una sola frase in loro difesa e allora pensa che tutti non vedano l’ora che lei e Alessandro escano. Succederà nella puntata di giovedì sera? Questa volta siamo di fronte a una sfida con una eliminazione che dovrebbe essere definitiva, staremo a vedere.