L’uscita di Zequila, le polemiche di Laura Maddaloni contro gli autori dell’Isola: i fatti del 31 marzo

Vi siete persi la puntata dell‘Isola dei famosi 2022 in onda il 31 marzo? Bhè in Honduras è successo davvero di tutto. Per l’ennesima volta ad esempio, Carme di Pietro e suo figlio Alessandro hanno sgominato la concorrenza e hanno vinto un televoto. La coppia mamma e figlio ha battuto quella di marito e moglie formata da Laura e Clemente Russo che non hanno preso benissimo la loro eliminazione. Pur essendo degli sportivi, probabilmente i due si aspettavano un percorso diverso sull’Isola, avendo anche dimostrato la loro forza, avendo vinto delle prove utili per il gruppo. E invece il pubblico a casa non ha apprezzato questa coppia a quanto pare. E nel corso della serata non sono mancate le polemiche. Laura in particolare, una volta arrivata nella tana dei serpenti, si è lasciata andare a uno sfogo con gli autori, lamentandosi per qualcosa, puntando forse anche un po’ il dito contro chi lavora dietro le quinte del programma.

“Siamo sempre stati bravi noi eh [io e Clemente, ndr] non ci lamentiamo mai e non facciamo mai scorrettezze”. Ha detto rivolgendosi agli autori. Poi parlando con suo marito ha anche aggiunto: “C’era una sorpresa delle bambine e non ce l’hanno fatta vedere, hai capito Clemente? C’era una pergamena, l’ho presa e mi hanno detto ‘lasciala là’. Gli ho detto ‘sono troppo educata e la lascio qua’, ma questo non è giusto perché non mi hanno fatto vedere le bambine. Sono l’unica mamma a cui non sono state fatte vedere le bambine”. I due sono stati anche punzecchiati da Vladimir che ha commentato: “Non è che un po’ vi dispiace visto che Marco, tuo cognato Clemente, ha vinto l’Isola e voi invece siete stati eliminati subito?”. Una bella domanda velenosa di quelle che rendono un reality particolarmente frizzante…

Isola dei famosi 2022: Antonio Zequila è il primo eliminato

Nella puntata di ieri dell’Isola, c’è stata anche la prima eliminazione ufficiale. Il concorrente che ha dovuto prendere il suo sacco in spalla e tornare in Italia è stato Antonio Zequila. L’attore è stato battuto al televoto da Floriana Secondi con l’81 % di voti. Un plebiscito.

Da non sottovalutare l’ingresso di Guendalina Tavassi ed Edoardo, due cicloni. Se Guenda la conosciamo bene e conosciamo bene i suoi modi, è tutto da scoprire suo fratello che è sembrato particolarmente sul pezzo per simpatia ed energia nella puntata di ieri dell’Isola dei famosi. Staremo a vedere se la fame e i disagi isolani, cambieranno o meno le cose.

Clemente intanto si è guadagnato il ruolo di capo sull’altra spiaggia mentre Marco Melandri, dopo un momento di sconforto in cui aveva minacciato di lasciare l’Isola, ha deciso di continuare grazie alle parole di sua moglie. Il leader della settimana è Roger e insieme a lui Cicciolina. In nomination tre coppie: Lory del Santo e Marco; Jeremias e suo padre Gustavo e Blind e Roberta. Per questa settimana Carmen e suo figlio sono salvi!