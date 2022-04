Scontro a distanza tra Nicolas Vaporidis e Vladimir. L’attore chiama “caro” Luxuria che non gradisce

Si è acceso lo scontro a distanza ieri nel corso della nuova puntata dell‘Isola dei famosi 2022 tra Nicolas Vaporidis e Vladimir Luxuria. L’attore, era nell’occhio del ciclone a causa della sua nomination. Nella passata puntata infatti, in quanto leader aveva deciso di nominare ( senza consultarsi con Estephania) Clemente Russo e sua moglie Laura. I due lo avevano poi accusato di essersi lasciato influenzare da Lory Del Santo e di aver fatto una scelta con una motivazione che non corrispondeva alla realtà. In puntata si è molto parlato di questa situazione e Nicolas è stato accusato di essere un vero e proprio stratega, una sorta di regista in questa situazione. Parole che l’attore non ha gradito e ne è nata una accesa discussione con Luxuria. Discussione durante la quale l’attore si è rivolto all’opinionista di Canale 5 parlando al maschile.

Le parole di Nicolas Vaporidis su Luxuria

“Bravo sì continua, bravo vai, bravo. Ascolta caro Vladimir abbi rispetto delle mie opinioni. Capisco che questo è il tuo ruolo, ma non mi mettere in questi battibecchi perché non ne ho voglia. Io non sono né regista e nemmeno stratega. Questa è la mia visione caro Vladimir.[…] Io non faccio strategie e lui mi dice che sono un regista“ ha detto Nicolas.

Luxuria, ieri bellissima in giallo ha quindi ribattuto: “Intanto dì cara Vladimir, così tanto per cominciare e non caro Vladi. Se parliamo di rispetto, Nicolas. Ok? E con questo ho chiuso“.

Il caso non si è chiuso visto che Vaporidis ha di nuovo commentato: “Cara Vladi, vai cara Vladi prenditi questo applauso. Tu invece devi portare rispetto a me! Devi portare rispetto alle opinioni degli altri ricordatelo. L’opinione si rispetta. Io non contesto la tua opinione. Tu mi hai dato del regista questo fai tu cara Vladi. Io posso non condividere quello che dici ma ti rispetto sempre“.