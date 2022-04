Amici 21 spoiler: eliminati del 9 aprile 2022, tutte le anticipazioni

Ancora due eliminazioni nella puntata di Amici 21 in onda il 9 aprile 2022. Il talent di Maria de Filippi continua a essere registrato per cui è possibile conoscere in anticipo i nomi degli allievi che lasceranno la scuola. Ovviamente il vincitore, anche in questa ventunesima edizione sarà solo uno, per cui è chiaro che di puntata in puntata, tutti i ragazzi e le ragazze che da settembre a oggi abbiamo imparato a conoscere, lasceranno la scuola.

La puntata di Amici 21 in onda domani sera vedrà infatti altri due allievi lasciare la scuola ed è possibile già sapere di chi si tratta visto che questo nuovo appuntamento con il serale di Maria de Filippi è stato registrato ieri. Due i cantanti che hanno lasciato ieri la scuola, se volete sapere di chi si tratta, andate avanti a leggere per scoprire i dettagli!

Amici 21 anticipazioni e spoiler: la prima eliminazione del 9 aprile 2022

Stando alle tante anticipazioni per la prossima puntata di Amici 21 che circolano in rete, pare proprio che la prima manche sia stata persa dalla squadra capitanata da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Per questo motivo, uno degli eliminati è proprio nella squadra dei Cuccatodo. La prima a lasciare Amici 21 è stata nella puntata che vedremo il 9 aprile, la bravissima Aisha. Nella squadra c’erano ancora tre cantanti ed era facile immaginare che sarebbe stata lei la prima a uscire, soprattutto se si considera che Alex e Sissi, sono due allievi che senza nessun dubbio meritano la finale e forse anche la vittoria, da mesi ribadiamo che i due cantanti, in quanto a bravura, giocano proprio in un campionato a parte.

Amici 21 anticipazioni e spoiler: il ballottaggio, chi uscirà?

Dopo la seconda e la terza manche quindi ballottaggio. La puntata è stata abbastanza equilibrata visto che successivamente a perdere sono state sia la squadra di Rudy Zerbi e Celentano, che quella di Peparini e Pettinelli. Infatti al ballottaggio ci sono arrivati Crytical, allievo di Anna, e Nunzio, che non ha bisogno di presentazioni. E voi pensare che a lasciare la scuola sia stato il ballerino con i tutorial più famosi del mondo? Non lo sappiamo visto che come sempre i risultati saranno dati da Maria in casetta ma sembra proprio che a dover lasciare la scuola sia stato Francesco. Per l’ufficialità bisognerà comunque attendere.

Appuntamento a domani sera con una nuova puntata di Amici 21 come sempre a partire dalle 21,30 su Canale 5.