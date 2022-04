La mamma di Blind lo porta in tribunale: “Vado alla Caritas a mangiare, lui butta fango sulla famiglia”

Blind è sulle spiagge dell’Isola dei famosi dove sta partecipando al reality di Canale 5 nelle vesti di naufrago. Per il giovane rapper, una nuova avventura dopo la fama arrivata grazie alla partecipazione a X-Factor che lo ha anche lanciato nel mondo della musica. Poi un libro, nel quale ha raccontato del suo passato, una storia complicata, come quella di tanti giovani della sua età, di cui non sembra aver risparmiato particolari. Sul racconto fatto da Blind, in tv e anche nel suo libro, ha qualcosa da ridire sua madre che ha deciso di andare fino in fondo a questa storia, portando il rapper in tribunale. E mentre Blind è in Honduras a vivere la sua esperienza da naufrago, sua madre si è tolta qualche sassolino dalle scarpe raccontando la sua versione dei fatti. In una intervista a DonnaPop.it, mamma Valerica ha parlato di Blind aggiungendo alcuni tasselli alla sua storia, raccontata evidentemente, da un punto di vista diverso. Il motivo per cui lo ha fatto è chiaro: le cose non stanno come il rapper spiega in tv…

La mamma di Blind lo porta in tribunale: i motivi

Valerica ha raccontato: “Sento e leggo delle dichiarazioni di mio figlio totalmente errate. Sta buttando fango su tutta la sua famiglia per i propri interessi. Se vuole mettersi a nudo deve dire la verità. Non capisco dove si trova quel senso di protezione nei miei confronti, se non mi vede e non mi sente da un anno. Suo fratello di 15 anni non lo vede da agosto. Una delle sorelle anche. “

Blind aveva parlato anche di un episodio spiacevole, quello in cui sua sorella, ha messo le mani addosso a sua madre, e a tal proposito la signora commenta: “L’altra, di cui parla sempre, sono anni che non la sente. Da due anni ha abbandonato il suo cane a casa mia, senza pensare alle spese e all’impegno che comporta un pitbull.” La mamma di Blind spiega che lei e il suo bambino più piccolo, al quale il cantante si disinteressa completamente, vivono con soli 600 euro, soldi con i quali deve mantenere anche il cane del cantante. “Sono stata costretta a chiamarlo in tribunale. Continuo ad andare alla Caritas e non me ne vergogno, ma fa molto male vedere che lui veste Gucci e suo fratello veste quello che riesco a trovare alla Caritas” ha aggiunto la signora nella sua intervista per DonnaPOP.it.

La mamma di Blind ha anche raccontato di pesanti offese che suo figlio le avrebbe rivolto, ha parlato di come sia costretta a subire tanto, mentre lui parla di cicatrici e di dolori nel passato, non raccontando a suo dire, tutta la verità.

Secondo le parole della madre di Blind, anche la sua attuale fidanzata in tv non avrebbe raccontato la verità. I due parlano di una vita felice insieme, di un matrimonio che arriverà nel 2023 ma a detta della madre del giovane rapper, le cose non vanno bene neppure tra lui e la famiglia della ragazza. Sarebbe in qualche modo manipolato. E rivela che quando Blind non fa quello che gli viene richiesto ( ad esempio fare da baby sitter al fratello di lei loro : “gli hanno buttato tutti i panni davanti al palazzo. Lui sa che io non dico bugie .Sono testimoni tutti i suoi ex amici. Altro che Isola, tornava a Ponte San Giovanni (frazione d’origine del cantante, ndr) quando gli davano quel poco tempo libero e chiedeva da mangiare ai suoi amici, perché gli facevano mangiare solo passata di pomodoro.“

La signora ha anche aggiunto che Blind si sente con suo padre e fa anche viaggi insieme a lui e alla famiglia di lei. Poi ha aggiunto: “Sta facendo di tutto per farmi avere un altro infarto. Se volete sapere quale è la vera faccia di Blind, venite a Ponte.“