Per Stefano de Martino impossibile non piangere con la dedica di Serena alla sua nonna (VIDEO)

E’ stato un momento particolarmente emozionante quello a cui il pubblico di Amici 21 ha assistito ieri sera. Serena infatti, nel momento in cui è stata chiamata a scegliere una delle sue esibizioni in fase ballottaggio, ha optato per una coreografia dedicata alla sua nonna. Maria de Filippi prima che la ballerina iniziasse a danzare sulle note di Una poesia anche per te, ha spiegato che Serena è cresciuta con la nonna e che tra loro c’è un legame speciale. Perchè anche se la nonna della ballerina non c’è più, tutto quello che le ha unite, chiaramente continuerà a esserci. Serena ha quindi iniziato a danzare con in mano una foto che la ritraeva insieme alla sua nonna, con tutto l’amore del mondo. Una scelta che ha fatto venire gli occhi lucidi a tutti. Ma soprattutto a Stefano de Martino che, come ha raccontato molte volte anche nelle sue interviste, aveva da sempre un rapporto speciale con suo nonno Stefano. Un rapporto molto simile a quello che forse Serena aveva con la sua nonna. Il conduttore di Stasera tutto è possibile, ha cercato in tutti i modi di trattenersi, di non piangere, simulando. Maria, che lo conosce molto bene, ha subito capito che era in difficoltà per questo si è avvicinato a lui e gli ha dato un bacio sulla testa…

L’emozionante coreografia di Serena dedicata alla sua nonna

L’esibizione di Serena ha davvero colpito tutti arrivando dritta al cuore

Comunque questi cazzo di stacchi sulla facce della gente!!! 8 secondi di fila su Maria che va da Stefano ora io capisco tutto però OTTO SECONDI pic.twitter.com/pGFkaD2Uie April 9, 2022

C’è stato anche chi non ha gradito la scelta della regia. I fan di Serena ad esempio avrebbero voluto vedere per intero l’esibizione della ballerina senza che si indugiasse sui volti dei presenti, dagli sguardi della Celentano a quelli di Todaro, passando per Maria che raggiunge Stefano. Ma anche questa si sa, è tv!