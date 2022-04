L’anima litigiosa dei Rodriguez anche sull’Isola: Jeremias ci ricasca e litiga con i Tavassi ma non solo

Qualcuno di voi ha dimenticato la prima esperienza di Jeremias Rodriguez all’Isola dei famosi? Un vero disastro se non fosse che il fratello di Belen in quel caso, era affiancato da Soleil Sorge, fortissima nelle prove leader e capace di salvarlo in diverse occasioni. In questa nuova edizione dell’Isola, Jeremias e suo padre erano partiti in sordina, sembravano pronti a fare gruppo con tutti, sembravano…In realtà a neppure 20 giorni dalla partenza dell’Isola, tutto è cambiato e Jeremias, in particolare, sta iniziando ad avere da ridire con tutti. Prima era Carmen, poi Nicolas, adesso anche Edoardo Tavassi e Guendalina, ma in generale molto componenti del gruppo, inclusa Estefania…Nel day time di oggi abbiamo visto Jeremias litigare anche con Edoardo, che pensava di aver trovato un amico in lui. “Sono due o tre giorni che non mi parli io ti chiedo se c’è qualcosa e non mi rispondi, mi spiace pensavo saremmo diventati amici” ha detto il fratello di Guendalina. Ma non c’è amicizia che sta sbocciando, visto che il Rodriguez lo ha anche invitato a non mettergli le mani addosso ( dove mani addosso era una mano su un braccio, in segno di vicinanza, pensate un po’)…Non solo…Edoardo ha comunque la sua tesi: Jeremias non gli si avvicina più perchè lui ha legato con Nicolas, cosa che il Rodriguez non sta gradendo…

L’ira funesta di Jeremias contro Guendalina ed Edoardo

Guendalina ed Edoardo, almeno secondo quanto visto nel day time di oggi, non hanno ceduto alle provocazioni di Jeremias. Il romano ha invitato sua sorella a far finta di nulla, un po’ come se non esistesse, ma il fratello di Belen ha fatto delle pesanti insinuazioni sui due. Ha messo in mezzo soldi e altro, parole che di certo non fanno piacere a due concorrenti di un reality. Immaginiamo comunque che se ne parlerà nella puntata dell’Isola dei famosi in onda stasera su Canale 5. E probabilmente i toni si faranno ben più accessi di quanto abbiamo visto finora. Verrebbe proprio da dire che il lupo perde il pelo ma non il vizio…