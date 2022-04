Tutti contro tutti all’Isola dei famosi 2022 e due nuovi naufraghi in Honduras: le anticipazioni

Tutto pronto per una nuova puntata dell’Isola dei famosi 2022. Oggi 11 aprile si torna in diretta con Ilary Blasi, Nicola Savino e Vladimir Luxuria all’Italia mentre in Honduras le coppie di concorrenti vip si preparano per questo nuovo appuntamento con il reality di Canale 5. I naufraghi ancora non lo sanno ma la puntata dell’Isola dei famosi 2022 di oggi per loro sarà fondamentale. Come annunciato già qualche ora fa infatti, questa sera ci sarà una importante novità che cambierà di certo tutti gli equilibri che si sono venuti a creare fino a questo momento. Le coppie scoppiano: nella puntata di oggi infatti, Ilary annuncerà che non ci saranno più le coppie e forse a questo punto, non esisteranno neppure i due gruppi separati in spiagge diverse. Ma per conoscere tutti i dettagli, bisognerà necessariamente attendere la puntata di questa sera con tutte le indicazioni fornite della Blasi.

La novità più interessante è comunque nel cambio di meccanismo di gioco. Doveva essere l’Isola delle coppie ma a quanto pare, questa novità è durata ben poco. Complici forse anche gli ascolti non troppo alti del reality, il meccanismo di gioco è già cambiato e cambieranno da questa sera anche le regole. Ad esempio Edoardo Tavassi sarà libero di votare sua sorella Guendalina o Alessandro sarà libero di votare sua madre…Ne vedremo delle belle a quanto pare.

Per la puntata di oggi dell’Isola dei famosi ci sono anche altre due novità: due naufraghi nuovi di zecca stanno per sbarcare in Honduras.

Isola dei famosi 2022: due nuovi naufraghi arrivano in Honduras

Nella puntata dell’Isola dei famosi in onda oggi 11 aprile 2022 su Canale 5, dovrebbero arrivare due nuovi concorrenti sulle spiagge dell’Honduras. La prima è una ex vippona: Licia Nunez, volto noto al pubblico delle fiction di Canale 5. Il secondo naufrago pronto per sbarcare in Honduras è Marco Senise, ex volto storico del programma di Mediaset Forum. Appuntamento quindi alle 21,30 di oggi per una puntata da non perdere dell’Isola.