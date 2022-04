Carola in lacrime contro Raimondo Todaro e il guanto di sfida ad Amici 21

Nel prossimo serale di Amici 21 Carola e Serena saranno protagoniste di un nuovo guanto di sfida assegnato da Raimondo Todaro. Carola non ha preso bene la sfida ma soprattutto le parole del maestro. La ballerina ha ricevuto il conforto di Alessandra Celentano ma per lei le prove sono state un momento durissimo, il timore è quello di fare una brutta figura. Immagina che sarà Serena a vincere perché è il suo stile ma la tensione per lei è alta. Ha accettato il guanto di sfida ma al primo commento richiesto da Maria De Filippi ha tirato fuori il suo sfogo, le lacrime. Sente che il maestro Todaro la sta prendendo in giro, non le sono piaciute le sue parole nell’annunciare la sfida.

Il guanto di sfida di Raimondo Todaro per Carola e Serena

“Ho chiesto un guanto di sfida su una coreografia in cui ho chiesto espressamente che ci siano moti passaggi tecnici, forza, elasticità, interpretazione. Insomma c’è un pochino di tutto per dimostrare che Serena è proprio brava – ha spiegato Todaro –Visto che la maestra Celentano sostiene che Serena non sarà mai una ballerina di alto livello, a differenza di Carola che ha tutto ciò che serve, è versatile e bravissima in tutto e io sono proprio curioso di vedere sul palco tutta questa differenza abissale di cui tanto parla la maestra” parole che hanno ferito l’allieva della Celentano.

“Mi piace, è un guanto che accetto, è la danza di Serena, siamo nel suo. Spiccherà lei, ma, non so, è come se mi prendesse in giro il maestro Todaro quando dice è versatile in tutto, bravissima in tutto – ha spiegato la ballerina – Non servono queste parole per elogiarmi, usa me per andare contro la maestra. Usa quelle parole come se mi prendesse in giro, come se non lo pensasse realmente”. Siamo solo ad inizio settimana e il serale si preannuncia