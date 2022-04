Bocciato il rientro di Flavia Vento alla Pupa: lei svela perchè continua a lasciare i reality

Il canto della sirena Flavia Vento non ha commosso i giudici dello show che non le hanno dato nessuna possibilità per il rientro. Soleil aveva chiesto alla Vento, per ottenere il suo si, di conoscere i motivi che l’hanno portata ad abbandonare il reality ma visto che Federico e Antonella Elia hanno votato con un no, alla fine questa situazione non è stata approfondita. La Vento però ha parlato nel programma in streaming dedicato alla Pupa e il secchione Show con Dayane Mello e Andrea Dainetti, di quelle che sono le sue motivazioni e anche di come sia dispiaciuta di “averlo fatto di nuovo”. Eppure è successo…

Ed è anche per questo motivo che non ci spieghiamo come mai la Vento voleva tornare…Probabilmente solo una messa in scena visto che sapeva che i giudici non avrebbero accettato di vederla di nuovo in gioco.

Flavia Vento prova a spiegare perchè continua ad abbandonare i reality a cui partecipa

“Me ne sono andata via da ben 5 reality. Con Barbara ho chiarito. Io sono molto sensibile come persona e seguo il mio istinto che delle volte sbaglia. Al GF Vip avevo un cane che stava male e sono andata via per quello. Il mio cane stava per morire e questo è il motivo reale. Questa volta a La Pupa me ne sono andata per altre cose personali” ha detto Flavia Vento che però non ha voluto aggiungere altro. E ha poi spiegato: “Però lasciare il lavoro a metà non va bene e non mi piace. Sembro destinata a farlo ed è una mia sconfitta, so di sbagliare. Non riesco a gestire l’istinto che mi dice che devo andare via. Un po’ mi sono pentita di essere andata via da La Pupa e il Secchione, però faccio quello che mi dice l’impulso. Che vi devo dire, andremo a fare una terapia.”

La lista dei reality che la Vento ha abbandonato è lunga e infatti la soubrette continua: “A La Fattoria invece sono scappata perché non gestivo gli altri concorrenti. In quel caso era una lotta per stare davanti alla telecamere. In più questi inventavano cose per screditarmi e io lì ho rivissuto cose come quando andavo a scuola e avevo i ragazzini che mi bullizzavano. Loro inventavano bugie e io invece non ho la smania di vincere. “

Ce l’hanno sempre tutti con Flavia Vento, sembra essere chiaro. E sull’Isola invece? Per ben due volte la Vento ha lasciato l’Honduras…Commenta: “A L’Isola invece avevo uno che voleva fare il capo, l’altro che voleva prevaricare con prepotenza. Non stavo bene in quel contesto.”