Isola dei famosi 2022 arriva un provvedimento: chi ha colpito?

C’è un annuncio sui social dell’Isola dei famosi 2022. Nel day time di oggi succederà qualcosa: nella puntata in onda alle 16,40 su Canale 5 scopriremo infatti qual è il provvedimento disciplinare che ha colpito un naufrago o magari due ( o una squadra intera). Non sappiamo che cosa è successo ma questa settimana i naufraghi devono stare molto attenti visto che non possono parlare tra loro, se fanno parte di squadre avversarie. Ci viene quindi in mente che potrebbe esser successo qualcosa di simile. Non sembra essere una cosa gravissima, almeno dalle anticipazioni arrivate sui social ma in ogni caso, per scoprire i dettagli, dovremo aspettare la puntata di oggi del reality di Canale 5.

Isola dei famosi 2022: le ultime news, arriva un provvedimento disciplinare

Sui social dell’Isola leggiamo: “Un provvedimento sconvolge di nuovo la tranquillità sull’isola! Per scoprire cosa è successo non perdete il daytime delle 16:40 su Canale 5. “

I naufraghi sono stati divisi in due squadre, e sono anche stati chiamati a rispettare delle regole. Possono parlare solo dopo il suono della campanella, non si possono passare oggetti e via dicendo. Immaginiamo che possa esser stata infranta una di queste regole ma potrebbe anche esser capitato altro. Non possiamo ipotizzare molto ma solo aspettare la puntata dell’Isola dei famosi di oggi pomeriggio nel day time di Canale 5. E poi certamente anche questo capitolo sarà affrontato nella diretta dell’Isola domani in prime time con Ilary Blasi e i due opinionisti del programma di Canale 5.