Che figuraccia Roger: alla ex diceva di aspettarlo, a Estefania promette un futuro insieme

Che momento pessimo quello che ha visto Roger protagonista nella puntata dell’Isola dei famosi 2022 in onda ieri sera. Il brasiliano è stato chiamato ad avere un confronto con la sua ex fidanzata, la bella Beatriz che da poco è arrivata in Italia, perchè come il modello le aveva promesso, dopo l’Isola, avrebbero ricominciato una vita insieme. Roger e Beatriz si sono sentiti fino a poche ore prima il suo viaggio per l’Honduras, non lo smentisce il modello che anzi, conferma la versione della ragazza. Ma “le cose cambiano” ha detto Rorger, sottolineando che alla fine loro stavano insieme solo per divertirsi, non erano fidanzati. E poi sull’Isola ha trovato Estefania, si sentiva solo ed ecco che in poche ore l’ha dimenticata…

A gongolare ovviamente il buon Antonio Zequila che dall’inizio di questa relazione aveva accusato i due, di essere una coppia “fake” e di aver studiato bene la mossa coppia sull’Isola per essere più forti.

Beatriz smaschera Roger: promesse prima di partire, poi l’amore per Estefania

Le parole di Beatriz: “Vedo che hai dimenticato velocemente tutte le parole che ci siamo detti prima che tu partissi. Le cose sono cambiate? Ti conosco e so che dopo L’Isola dei Famosi, tornerai da me. Ma dimentica il mio indirizzo, allora, fammi questo favore. Divertiti. ” E la stoccata finale: “Anche io mi divertirò qui a Milano. Sei un bugiardo, dicevi che mi amavi, che ti mancavo, che volevi vedermi dopo l’Isola. Dici che mi ami e dopo una settimana ti vedo innamorato di un’altra?. Roger, che ha sudato tutte le sette camicie del mondo e non solo, non ha saputo manco cosa dire, anche perchè la sua fidanzata o ex, pare abbia realmente raccontato tutta la verità.

La risposta di Estefania a Roger dopo il confronto con la sua ex

A quanto pare il modello aveva parlato a Estefania di questa ex. Ma la ragazza non conosceva tutti i dettagli e le cose che ha detto Beatriz non sono passate inosservate.

Ecco il commento: “Roger mi hai fatto fare una figura di M, perché lei dice quelle cose? Ilary, sapevo che aveva un’ex fidanzata e che si erano lasciati da quasi un anno, ma tutte queste cose che ha detto lei ora non le sapevo. Ovvero che lui le aveva promesso di richiamarla dopo l’Isola. Forse lei lo fa per pubblicità, non lo so, lo scopriremo”. Ma Beatriz ha detto di non essere assolutamente in cerca di visibilità tanto che era stato lo stesso Roger a lasciare il suo numero alla produzione dell’Isola per essere invitata in studio, non aveva forse considerato di “innamorarsi”?