Il GF VIP 6 è finito da un mese ma è ancora scontro tra Montano e Belli che se ne dicono anche a distanza di ogni

Ignazio Moser ha annunciato la puntata dell’Isola party di ieri sera, come una puntata dedicata al mondo degli sportivi. Presenti infatti in collegamento Marco Melandri e Aldo Montano ma anche Andrea Zenga, figlio del grandissimo Walter. Peccato però che tra gli ospiti ci fosse anche Alex Belli, in collegamento dalle spiagge in cui sta trascorrendo le sue vacanze e Montano non abbia molto gradito la scelta di parlare di Belli come di un “mezzo sportivo”. A un mese di distanza dalla fine del Grande Fratello VIP 6, i nervi sono ancora tesi a quanto pare e le ruggini non mancano tanto che il Montano, si è tolto ancora una volta, qualche sassolino dalla scarpa e ha lanciato delle belle bordate ad Alex Belli.

L’attacco di Aldo Montano ad Alex Belli

Montano ha fatto della sana ironia sul Belli, che in tenuta Pirati dei Caraibi si è presentato in diretta per il programma di Mediaset: “Stavo guardando Alex un po’ come quando lo guardavo mentre cantava Esmeralda. Non sto capendo, ma entra a L’Isola dei Famosi? Sta davvero entrando? Non si fa una settimana in più pure lì? A lui piace fare i giri un po’ da tutte le parti. Ah, era su un’isola diversa in vacanza. Attenzione che quello prende un aereo e va davvero a L’Isola. A pagamento ci va, pure a nuoto.“

E poi un attacco ancora meno velato: “Lui un mezzo sportivo e io uno sportivo vero? Così mi offendi e offendi tutta la mia generazione Ignazio. Fai anche meno di uno sportivo mezzo e mezzo nel suo caso. Chi ha avuto mancanza di fair play al GF Vip? Alex. ” E ancora: “Ma questo è ovvio e scontato e sarei ipocrita a dirti altri. Lui con me non è stato sportivo. Parlo sia di quello che è successo nella casa, che in studio. La sua era una recita, io l’ho presa da persona leale e non da recitante”.

A questo punto Ignazio Moser ha chiesto a Montano chi pensa che in casa abbia recitato di più e finto durante i mesi di permanenza al GF VIP 6 e il campione ha replicato: “Recitazione artistica, chi è il più bravo tra Alex, Delia e Soleil? Io credo che dopo 6 mesi di superca***la al primo posto ci metto Belli. Mi sembra logico, ma proprio alla grande, a distacco. Ha quasi doppiato gli altri in recitazione. Al secondo credo Delia e poi ultima Soleil“.

Non è tardata ad arrivare via Twitter la risposta del Belli: “Caro il mio Aldo Montano. Percepisco ancora un po’ di bruciore… ma ti ricordo che senza il mio intrattenimento e la “superca***la” (cit. Tognazzi) di cosa avremmo parlato delle partite a biliardo?”.