La pesantezza di Jeremias: prende in giro il programma, piange e vuole andare via

Un’altra conduttrice al posto di Ilary Blasi probabilmente avrebbe perso la pazienza dopo tre secondi dall’atteggiamento spocchioso e fastidioso di Jeremias Rodriguez nella puntata del 14 aprile 2022 dell’Isola dei famosi. Per fortuna la romana non si prende troppo sul serio, ricordando la cosa fondamentale: trattasi di gioco, trattasi di reality, cosa che forse alcuni concorrenti dimenticano facilmente ( tra l’altro nessuno ha puntato loro una pistola alla tempia obbligandoli a partecipare). La Blasi ha mantenuto la calma nonostante Jeremias per dieci minuti abbia ripetuto: “Siete i numeri uno, avete ragione voi, chiedo scusa, siete i numeri 1, Nicolas è un fenomeno, non voglio parlare di questa cosa“.

E poi: “Chiedo scusa a tutta l’Italia perché voi siete grandi e avete ragione. Principalmente Vladimir che ha sempre ragione bravi. Io penso che siete dei fenomeni, che avete tutti ragione. Nicolas è il numero uno, fenomeno pure lui. Sì bravo anche Vladimir hai ragione, cioè brava.”

Da orticaria proprio. “Voglio che esca mio padre così torna in Italia e si salva” ha detto Jeremias prima che arrivasse il verdetto ( non che ci fossero rischi vista la percentuale bassissima con cui Gustavo è stato votato). Che i Rodriguez siano indigesti, è ben chiaro, del resto, non hanno mai vinto, nonostante siano cintura nera di reality, nulla. E con quell’atteggiamento che cosa vuoi vincere. Il nulla cosmico. Una spocchia e una arroganza e uno stare sul piedistallo sul quale da solo Jeremias si è messo, è davvero imbarazzante. Un peccato, perchè come ha detto anche Nicolas, l’intelligenza non manca e se solo avesse avuto più umiltà, forse avrebbe potuto usare questa occasione, come la sua rinascita.

Jeremias Rodriguez in lacrime: vuole tornare in Italia

Il momento peggiore della serata tra l’altro è stato quello dedicato alle nomination. I naufraghi infatti hanno iniziato a fare il nome del Rodriguez tanto da portare tutti a chiedersi se fosse stato lui a chiedere di essere nominato. Il fratello di Belen non ha detto nulla mentre i compagni hanno affermato di vederlo stare male e di volergli bene tanto da augurarsi che se ne vada per tornare alla sua vita. Jeremias ha inveito contro i reality, contro la sua scelta di partecipare. Eppure è lui che ci ricasca sempre…Poi le lacrime nella chiacchierata con la sua fidanzata che si è detta felice del fatto che possa rientrare: “Non sta passando un bel messaggio” le frasi sui baci Perugina edizione reality limited. Il fratello di Belen ha detto che a lui poco interessa di quello che pensa la gente ma che vuole tornare perchè non sta andando bene questa esperienza. Forse, ma diciamo forse, come ha fatto notare il saggio Nicolas Vaporidis che di anni ne ha qualcuno in più rispetto al fratello di Belen, Jeremias non ha proprio risolto tutto e ha bisogno di qualche altra esperienza prima di poter gestire al meglio le sue emozioni. Mai parole furono più sagge.