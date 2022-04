Carola eliminata da Amici 21, bufera sui social ma per lei c’è una bellissima sorpresa

Sono settimane che molti spettatori di Amici 21 fanno notare come Carola non sia mai stata valorizzata con coreografie che avrebbero mostrato tutta la sua bravura e il suo talento. E dopo la puntata di Amici 21 in onda ieri, 16 aprile 2022, non sono mancate le polemiche. Tantissimi gli spettatori che commentando, dopo la scelta della giuria di salvare Dario, il ballerino di Veronica Peparini e non Carola, hanno fatto notare che questa è stata una vera e propria ingiustizia. Non si può mai accontentare tutti, questo è chiaro; e anche la scelta di non far mai subentrare il televoto, piace sempre meno al pubblico a casa che vorrebbe essere maggiormente protagonista.

Ma Amici, vedrà in finale, un solo vincitore e allora bisognerebbe forse prendere questa occasione per quello che è, una vetrina. La dimostrazione è data dal fatto che Carola ieri sera, ha scoperto si di essere la concorrente eliminata dal talent di Maria de Filippi ma di avere già anche una proposta di lavoro che l’ha lasciata senza parole.

Carola eliminata da Amici 21 ma per lei c’è una bellissima sorpresa

Dopo le lacrime e il ringraziamento a tutti i compagni che sono stati per lei fondamentali in questo percorso, Carola ha ricevuto una bellissima notizia da parte della conduttrice di Amici. Maria De Filippi infatti, prima che la ballerina lasciasse la casetta le ha detto: “In settimana avresti dovuto incontrare Fabrizio Monteverde, che è il coreografo del Teatro di Roma, che voleva proporti il ruolo di Giulietta nel balletto “Romeo e Giulietta” che debutterà al Teatro Olimpico di Roma ad ottobre”. La ballerina non crede alle sue orecchie e si spertica in ringraziamenti alla conduttrice. Carola ha poi chiesto se potrà incontrare anche la maestra Celentano prima di tornare a casa in modo da poterla ringraziare per tutto quello che le ha insegnato in questi mesi.