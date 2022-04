Amici 21: i genitori di Luigi spiegano che ha un apparecchio per il diabete

E’ con molta semplicità che Luigi Strangis, di Amici 21, ha confidato a Maria De Filippi che ha il diabete, motivando così il suo essere sempre attento alle emozioni, controllato per necessità. Il cantante che è attualmente in gara nel serale di Amici 21 ed è tra i possibili vincitori, ha come obiettivo principale arrivare fino alla finale. Per farlo deve tenere a bada il diabete, ha imparato a non lasciarsi andare ma i genitori spiegano che ovviamente ha anche un apparecchio che gli permette di controllare sempre la glicemia. Il diabete è molto pericoloso ma se come riesce benissimo Luigi Strangis il controllo è costante si può gestire tutto. E’ importante che lui ne abbia parlato perché sono tanti i giovanissimi a soffrirne. E’ importante il messaggio di Luigi perché non ha permesso alla malattia di diventare un ostacolo per la realizzazione dei suoi sogni.

I genitori di Luigi Strangis al settimanale Di Più

E’ la madre di Luigi a spiegare che Luigi ha scoperto di avere il diabete nel 2016. Il cantante di Amici ha visto il suo corpo cambiare, dimagrire senza un motivo, nessuno sapeva spiegargli il perché, il medico diceva che era normale, che era tutto a causa dello sviluppo, che sarebbe passata presto, non era così. “Ora per stare bene porta un piccolo apparecchio che gli inietta automaticamente l’insulina, ogni volta che ne rileva il bisogno” lo sa bene chi ne soffre.

Emanuele e Laura sono molto orgogliosi che Luigi ne abbia parlato in tv, sanno che potrà aiutare molti ragazzi, potrà essere di incoraggiamento. Luigi riesce a fare tutto ma è anche vero che si impone un controllo emotivo difficile. Come ha già spiegato a Maria De Filippi non può farsi prendere dalle emozioni altrimenti l’adrenalina blocca l’effetto dell’insulina e incide sulla glicemia, per lui non va bene.