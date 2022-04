Silvano Michetti dopo la squalifica all’Isola commenta anche la diffida

Non è andata nel migliore dei modi l’avventura sull’Isola dei famosi dei cugini di campagna anche se va detto, il grande Nick, uno dei naufraghi più bizzarri visti in Honduras, sta quasi facendo dimenticare il record del suo compagno di band. Un record assoluto visto che Silvano Michetti ha commesso un errore che gli è costato la squalifica, praticamente un minuto dopo esser entrato in gioco. Se è vero che il cartellino rosso è arrivato a due giorni di distanza dalle sue parole, è anche vero che la frase è stata pronunciata subito dopo la nuotata in mare, dopo il lancio dall’elicottero. I cugini di campagna, ancora prima che Silvano rientrasse in Italia, sono partiti per vie legali, diffidando Mediaset e rifiutando la possibilità della bestemmia. Cosa che Silvano ribadisce nella sua prima intervista per Nuovo Tv. Come avrete visto tra l’altro, essendo stato squalificato, Silvano non è presente nello studio di Canale 5 e non ha avuto modo di dire la sua in tv.

Lo fa in questa intervista che ribadisce quanto suo fratello Tiziano, aveva già detto in questo giorni.

Silvano Michetti ribadisce: “Non ho bestemmiato”

“Accetto la squalifica però non ho mai bestemmiato, ho 50 anni di carriera alle spalle e sono un uomo religioso“. Il cantante ha poi specificato come in quel preciso istante stesse cercando di riprendere fiato dopo la nuotata in mare. “È veramente assurdo quello che mi è successo“. In questi giorni sui canali social della band sono stati postati dei video al rallentatore che mostrerebbero, a loro dire, che la tesi della bestemmia non è corretta e che il musicista avrebbe detto “santo Dio”, non altro.

Silvano ha spiegato che nonostante la convinzione e nonostante la sicurezza di quello che ha detto e non detto, ha comunque deciso insieme alla band di non procedere con la diffida verso Mediaset. E nella sua intervista per Nuovo ha commentato: “Abbiamo lasciato perdere“. Visto che Nick è ancora un concorrente dell’Isola dei famosi 2022, questa probabilmente, è stata la scelta migliore.