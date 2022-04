Il padre di Blind difende il rapper dalle accuse della madre

Blind è impegnato sull’Isola dei famosi, forse non immagina nemmeno che sono tornate a galla le accuse di sua madre. Ci pensa suo padre a difenderlo, a dire a tutti che Blind non è il figlio che dipinge la sua ex compagna. Anzi, punta il dito contro la donna mentre è orgoglioso di Franco, per lui è un figlio generoso, l’esatto contrario delle accuse che tutti abbiamo letto. Alex Rujan, il padre del rapper naufrago parla di bugie da parte di Valerica, l’ex compagna. Lei ha confermato di avere chiesto un assegno di mantenimento al figlio perché mentre lei e il fratellino di Blind sarebbero costretti a chiedere aiuto alla Caritas lui conduce una vita sfarzosa. Un rapporto per niente facile ma il padre di Blind, intervistato da La Nazione, racconta la sua versione.

Il padre di Blind non vive da tempo con la madre del rapper

Oggi Alex Rujan ha una nuova compagna, da tempo non vive più con la madre del rapper. Ammette che ci sono stati momenti molto difficili ma non rimprovera nulla al figlio: “Mio figlio non è come lo ha dipinto sua mamma. Franco è un bravo ragazzo, uno che non ha mai abbandonato nessuno – aggiungendo – Mi ha fatto molto male quello che ho letto sul conto di mio figlio. Io conosco la mia ex compagna e penso che voglia cavalcare la situazione per suo interesse”. Accuse che appaiono assurde; pensare che una madre sputi fango su un figlio. Ma tutta questa storia è assurda.

Il padre del rapper ha raccontato che con la madre l’ultimo incontro risale ai tempi di X Factor mentre loro due sono stati insieme fino a pochi giorni prima di partire per L’Isola. Per lui Franco è un figlio dal cuore generoso, che ha aiutato come poteva la madre e il fratellino. Sarà lui prima o poi a chiarire ogni cosa non appena saprà costa sta accadendo.