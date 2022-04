Isola 2022, pesantissime accuse da Estefania a Licia: imbroglio nella prova leader, Alessandro conferma

Sarà una puntata sicuramente più che scoppiettante quella dell’Isola dei famosi 2022 che ci aspetta domani. Il reality di Canale 5 non sarebbe dovuto andare in onda questa settimana ma invece alla fine, Mediaset ha deciso di cambiare le carte in tavola. Si sposta infatti BIG SHOW che va in onda questa sera e così l’Isola raddoppia anche questa settimana. E a quanto pare, gli animi saranno molto caldi anche domani sera. Come avrete visto nel day time di oggi dell’Isola dei famosi 2022, Licia Nunez è finita nel mirino di alcuni sui compagni di territorio, come dice il buon Roger. Tutto è iniziato da una sorta di prova ricompensa. Licia e Nicolas in quanto leader, sono stati chiamati a fare una scelta. Hanno deciso di condividere il cibo con il gruppo, senza mangiare il piatto da soli, dovendo però scegliere di eliminare due compagni per squadra.

Isola dei famosi 2022: le pesanti accuse di Estefania a Licia Nunez

Licia Nunez ha scelto di non far mangiare gli spaghetti a Marco, e ha eliminato dalla ricompensa anche Estefania e Roger con un motivo. “Ho pensato che fossero due bocche da sfamare” ha detto Licia. Una scelta che però Estefania non ha accettato e dunque ha voluto tirare fuori una scorrettezza che a suo dire è stata fatta nell’ultima puntata in diretta del programma di Canale 5. Stando alla brasiliana, Licia, nel corso della prova leader ha chiesto ai suoi compagni di poter vincere, di mollare quindi prima. Licia non ci sta e rispedisce al mittente ogni accusa. “Innanzi tutto che tu mi abbia fatto vincere, questo non mi risulta proprio” ha detto Licia rispondendo a Estefania. Secondo la brasiliana, però è stata Licia a chiedere in modo diretto di poter essere la leader. Una cosa che la Nunez ha smentito ma che trova invece riscontro nelle parole di Alessandro. Il figlio di Carmen di Pietro questa volta prende una posizione e si schiera dalla parte di Estefania, confermando che si, Licia ha chiesto di poter vincere la prova, quindi alla sua compagna di mollare la presa nella prova leader, come è successo.

Una strategia molto strana quella di Licia, o meglio se realmente lo ha fatto, molto intelligente visto che poi, non solo ha mandato in nomination la coppia ma ha anche impedito che mangiassero ( rendendoli anche più deboli per le successive prove). E’ davvero possibile che Estefania abbia mollato, oppure ha semplicemente perso e ora ricorda la richiesta di Licia? Se anche la Nunez lo ha chiesto, perchè accontentarla perdendo l’immunità?