The Band: Carlo Conti confeziona una prima puntata tutta da rifare, ecco gli abbinamenti

Dopo oltre un mese di rumor ed anticipazioni, è andato finalmente in onda il primo appuntamento con The Band: l’inedito talent show di Rai Uno condotto da Carlo Conti. Un programma “sperimentale” stando a quanto annunciato dal conduttore e dal direttore di Rai1 Stefano Coletta… ed effettivamente ci sentiamo di dire che questo programma andava sperimentato ancora un po’ prima di essere trasmesso in prima serata.

La puntata di esordio del 22 aprile ha messo su pellicola i numerosi problemi che uno show registrato ed ancora poco costruito ha rispetto ai grandi show ampiamente navigati anche all’estero come The Voice o Tale e Quale Show. Ma fra tempi morti, problemi tecnici e di audio senza dimenticare la location tutt’altro che adatta a questo show televisivo, il vero punto debole di questa prima puntata è stato il meccanismo di selezione.

The Band: Carlo Conti parte con una puntata casting

Da sempre le puntate casting non sono particolarmente funzionali e interessanti per il pubblico da casa. E non a caso, molte trasmissioni hanno deciso di relegare casting o abbinamenti a brevi filmati o a programmi separati: vedi Amici Casting o gli abbinamenti Maestro – VIP di Ballando con le Stelle liquidati in un mini show d’anteprima chiamato Aspettando Ballando con le Stelle. Rai Uno e Carlo Conti hanno voluto dedicare una intera puntata a gli abbinamenti col risultato di aver creato una puntata senza mordente.

Sedici esibizioni, pochi giudizi ed una classifica finale (realizzata dal trio Asia Argento, Carlo Verdone, Gianna Nannini) che ha portato in testa la band selezionata da Dolcenera, gli Anxia Lytics (29 punti). Al secondo posto Cherry Bombs con 25 punti. Medaglia di bronzo per Isola delle Rose con 24 punti.

Poco azzeccata anche la scelta di uno studio televisivo allestito all’interno di un teatro. Sebbene ci siano nel recente passato casi di successo, la disposizione così distante di zona esibizioni, platea dei tutor e scrivania dei giudici rende dispersivo seguire il programma anche al semplice impatto visivo.

The Band: gli abbinamenti band tutor

Questi gli abbinamenti fatti nella prima puntata di The Band: Giusy Ferreri ha preso le Cherry Bombs; Federico Zampaglione ha scelto JF Band; Irene Grandi ha optato per i N’Ice Cream; Francesco Sarcina ha preso le Living Dolls; Rocco Tanica ha optato per Achtung Babies; Dolcenera ha scelto gli Anxia Lytics; Marco Masini ha detto “sì” ai MONS; Enrico Nigiotti ha scelto Isola delle Rose. Questi abbinamenti non subiranno alcun cambiamento nel corso delle varie puntate.