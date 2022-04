L’addio di LDA ad Amici 21: l’uscita in lacrime

Contrariamente a quanto era stato detto sui social e ai rumors che circolavano prima della puntata di Amici 21 del 23 aprile, a lasciare ieri la scuola è stato LDA. Molte pagine social che spesso danno anticipazioni e che raccontano quello che è successo nelle registrazioni, avevano data per certa l’eliminazione di Nunzio. Molti erano stati anche gli spettatori presenti in studio a pensare che a lasciare la scuola fosse stato proprio il ballerino di Raimondo Todaro. E invece non è stato Nunzio a uscire nella puntata di Amici 21 di ieri. Nessun avvistamento, mentre lascia la scuola perchè l’eliminato del 23 aprile è LDA. Il figlio di Gigi d’Alessio dopo una serata non proprio al top per quello che riguarda le esibizioni, è stato eliminato mentre Nunzio, al suo terzo ballottaggio che lo ha visto a rischio, ha conquistato nuovamente i giudici.

Le lacrime di LDA e il ringraziamento a Maria de Filippi

Le parole di LDA in casetta: “Siete stati una famiglia, vi porterò nel cuore per tutta la mia vita. Albe sei il fratello che non sapevo di avere. Nunzio sei un fenomeno, mi hai trasmesso quella spocchia buona che serve nella vita per credere in te stesso ed è una cosa che non ho sempre avuto. A te Maria ti ringrazio perché mi hai fatto diventare Luca.“

Maria ci ha tenuto anche a dire una cosa su Gigi d’Alessio, il papà di LDA: ” Volevo dirti una cosa, tuo padre non mi ha mai fatto una chiamata nonostante abbia il mio numero per dirmi di aiutarti. Mai. Non mi ha neanche fatto gli auguri di Natale” ha detto Maria De Filippi. LDA non ha perso il suo spirito e ha scherzato con la conduttrice: “E ma questa è maleducazione però” ha replicato subito Luca D’Alessio. “Mi avete migliorato, grazie” ha aggiunto il cantante di Rudy Zerbi che è l’eliminato dalla puntata di Amici del 23 aprile 2022.