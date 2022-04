90 giorni per innamorarsi e poi: Elizabeth e Andrei hanno una dolce notizia da dare

Stanno andando in questi giorni in onda in Italia, su Real Time, le nuove puntate di 90 giorni per innamorarsi e poi. Una stagione del programma di TLC registrata diversi mesi fa, già andata in onda negli Usa. Ed è per questo che, grazie ai social, siamo in grado di raccontarvi come stanno andando le cose per i protagonisti. Nella puntata di 90 giorni per innamorarsi e poi in onda ieri sera su Real Time, abbiamo assistito all’ennesima discussione in famiglia tra Andrei e il fratello di Elizabeth. I due si sono sposati ormai da tempo, hanno anche una bambina ma il fratello di Elizabeth proprio non riesce ad accettare Andrei. Non che lui faccia molto per stargli simpatico, i due si sono odiati sin dal primo momento in cui si sono incontrati, ma come si è visto ieri, dopo la sceneggiata del matrimonio e altre discussioni avute, si è toccato il fondo, arrivando alle mani e mettendo in crisi il padre di Elizabeth, sconvolto in lacrime. Tutto il sano trash che piace al pubblico che ama questo programma. Non a caso le coppie più seguite, vengono scelte anche per questo motivo, negli anni successivi. Se regalano dosi di “disagio” familiare e di coppia, sono più utili alla causa e, come avrete visto ieri, Andrei e sua moglie, di cose da dire ne hanno, insieme a tutta la loro famiglia…

I due, in questi anni, hanno affrontato diversi momenti di crisi, in particolare a causa del lavoro di Andrei. Ma da quando l’uomo è stato assunto in azienda, dal padre della giovane, sembra che per loro, tutto vada nel verso giusto tanto che, poche settimane fa, sui social, i due sposi di 90 giorni per innamorarsi, hanno anche dato una bellissima notizia.

90 giorni per innamorarsi e poi: bebè in arrivo per Elizabeth e Andrei

Elizabeth e Andrei sono già genitori della piccola Ellie, ma a quanto pare hanno deciso di allargare la famiglia. Pochi giorni fa dai loro profili social hanno annunciato di aspettare un altro figlio e la bella Potthas ha mostrato anche il suo pancione già molto grande. Il 25 marzo con una dolcissima foto la coppia ha annunciato l’arrivo del bebè scrivendo anche che Ellie non vede l’ora di conoscere il fratellino o la sorellina e di aiutare la sua mamma con le faccende di casa!