Fedez a X-Factor 2022: “Si torna a casa”

Non arriva come un fulmine a ciel sereno, da settimane infatti i rumors sulla prossima edizione di X-Factor parlavano di un possibile ritorno di Fedez nel programma di Sky, alla ricerca di un rilancio dopo una edizione non troppo brillante. Con un post su instagram, oggi Fedez, che parla del programma come della sua “seconda relazione più lunga” dopo quella che Chiara Ferragni, annuncia il grande ritorno, il ritorno a casa. Un video breve ma intenso ripercorre alcuni dei momenti più salienti delle edizioni di X-Factor di cui Fedez è stato protagonista. Dagli occhi lucidi perchè si, anche i rapper piangono, alle litigate con gli altri giudici. Un tempo Fedez parlando dietro al bancone di X-Factor diceva che non sapeva che cosa ne sarebbe stato del suo futuro, oggi invece lo sa: “si torna a casa”.

Era il 2014 quando Fedez trionfava nella sua prima delle cinque edizioni del programma di Sky. Nel primo anno vinse con Lorenzo Fragola. Tra un mesetto e mezzo circa, potrebbero iniziare le audizioni, una delle fasi più interessanti del programma che torna con il pubblico in presenza ma che sarà anche una sorta di show, stando alle prime anticipazioni date da Sky. Nulla invece sappiamo sugli altri giudici, sui colleghi che saranno al fianco di Fedez …

Il post di Fedez sui social annuncia il ritorno a X-Factor

Ovviamente, come succede sempre quando c’è Fedez di mezzo, la notizia, è diventata un trend topic sui social e sembra proprio che il pubblico che ama il programma di Sky, abbia accolto con grande entusiasmo questa notizia.

Sarebbe bello rivedere anche un ritorno del programma a quelle che erano state le bellissime edizioni del passato, quelle in cui si aveva meno puzza sotto il naso, meno spocchia e ci si rivolgeva a un pubblico generalista e non solo a una nicchia. Staremo a vedere se il ritorno di Fedez sarà solo la prima mossa di tante altre che potrebbero ridare il giusto smalto al programma in cerca di ascolti e di riscontri.