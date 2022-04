Isola dei famosi: Estefania chiede a Roger di sposarla ma non sa cosa sta per accadere

La storia d’amore tra Estefania e Roger è iniziata qualche giorno prima dell’Isola dei famosi 2022 ma sembra proseguire a gonfie vele, anche se non tutti ci credono. Estefania sembra più presa di Roger, al punto di chiedergli di sposarla. L’avrà anche fatto scherzando ma chi segue il reality show di Ilary Blasi non vede l’ora di scoprire il seguito. I naufraghi non lo sanno ma in Honduras sta per sbarcare l’ex fidanzata del modello. Mentre la coppia sulla spiaggia prosegue la conoscenza e la modella argentina fa il grande passo inginocchiandosi e chiedendo la mano di Roger Balduino, sta per accadere di tutto. E’ ovvio che la presenza dell’ex fidanzata complicherà tutto e cambierà gli equilibri. L’ex arriverà per un chiarimento ma cosa accadrà dopo?

Estefania parla del suo amore per Roger

E’ durante un confessionale che la Bernal ha confidato: “Stiamo da più di un mese sull’Isola e il mio amore per lui aumenta sempre di più – ha confidato – Siamo ogni giorno più uniti, con lui non ho preoccupazioni, sono sicura della relazione, felice e pronta a iniziare una vita fuori con lui” durerà davvero anche dopo l’arrivo dell’ex?

Presenta alla proposta di matrimonio anche Carmen Di Pietro che ha ascoltato tutti: “Roger, mi vuoi sposare? Vuoi restare tutta la vita con me?”. Il naufrago ha risposto: “E l’anello?”.

Grandi risate sulla spiaggia ma con l’arrivo di Beatriz sull’Isola dei famosi come reagirà il modello? L’ex fidanzata sostiene che tra loro la storia non era del tutto finita, che avevano ancora qualcosa da chiarire. Non le crede Estefania, che preferisce ovviamente la versione del suo nuovo fidanzato. Roger pensa che la sua ex fidanzata sia solo alla ricerca della notorietà e che tra loro non ci sia più nulla, da tempo. Il pubblico vorrebbe vedere altro, sarà accontentato?