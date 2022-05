Kalani e Asuelu sono ancora una coppia? Le ultime news da 90 giorni per innamorarsi e poi

Kalani Faagata e Asuelu Pulaa sono ancora una coppia? I fan di 90 giorni per innamorarsi stanno seguendo nella nuova stagione del programma di TLC in Italia, le avventure della coppia che, in meno di due anni di matrimonio, ha avuto già due figli. Nella stagione di 90 giorni per innamorarsi e poi in onda in questi giorni su Real Time, Kalani e Asuelu sono alle prese con una crisi dovuta alla volontà del giovane, di tornare a vivere alle Samoa. A quanto pare, Asuelu, che in questi anni è diventat una vera e propria star dei social, per i suoi divertenti video, avrebbe voluto lasciare gli Stati Uniti per far conoscere ai suoi due figli le radici. I contrasti tra Kalani e Asuelu sono da sempre tantissimi. I due si sono dovuti unire comunque di più nei mesi della pandemia ma a quanto pare, il matrimonio, non ha retto l’onda d’urto…Si sono lasciati? Lo scopriamo con le ultime notizie che arrivano proprio dagli Stati Uniti…

Kalani Faagata e Asuelu Pulaa sono ancora sposati?

Non ci sono notizie certe, gli ultimi articoli pubblicati in America parlano di una crisi fortissima per i due protagonisti di 90 giorni per innamorarsi e poi. I due, da mesi, non si vedono più insieme sui social. Non solo, Kalani si mostra sempre e solo insieme ai suoi figli, a sua sorella o insieme ai suoi genitori e mai in compagnia di Asuelo. A postare delle immagini in compagnia di sua moglie, era stato Asuelu, nel mese di gennaio 2022, dopo di che, non ci sono stati altri scatti di coppia. Il giovane samoano, sembra comunque essere rimasto negli Usa, non ci sono foto che lasciano pensare che viva nella sua terra di origine…

E’ per questo motivo che i fan americani del programma sono convinti che i due abbiano divorziato. Ma nè Kalani nè suo marito, ne hanno parlato pubblicamente. Forse lo faranno per la trasmissione di TLC visto che la loro storia è stata raccontata integralmente nel programma?

Nel mese di marzo Kalani, rispondendo alle domande dei fan sui social aveva detto: “Stiamo andando bene. Molti cambiamenti in arrivo per noi nelle prossime settimane/mesi che spero rendano tutti più felici” dopo di che non erano state più postate foto di famiglia insieme a suo marito.