Blind in lacrime all’Isola 2022: turbato dai commenti degli altri naufraghi

I concorrenti dell‘Isola dei famosi 2022 sono particolarmente animati da uno spirito di competizione che mai, come in questa edizione, ha spaccato il gruppo in due fazioni. Era successo negli anni passati che ci fossero delle amicizie, dei gruppetti, ma una spaccatura così evidente che ha coinvolto dodici persone, non è mai stata così accesa. Una situazione che sta mettendo in crisi alcuni, come ad esempio Blind che ieri sera, nel corso della diretta ha iniziato a piangere disperato solo perchè Nicola Vaporidis ne aveva parlato come di un burattino. Chissà quale offesa ci si aspettava avesse fatto crollare il rapper, solo le parole dei suoi “nemici” che lo ritengono un ragazzino di 22 anni senza personalità. “Blind è un burattino senza personalità, lo manipolano tutti“ aveva detto pochi minuti prima in diretta Nicolas. Parole che hanno turbato molto Blid: “Sto prendendo insulti pesanti e mi sono rotto i cogli**i. Nicolas sta muovendo i fili, non io“.

Le parole di Blind in diretta all’Isola 2022: sono lacrime

In un secondo blocco, Blind, rientrato con gli altri in Palapa, è crollato.

Quando Ilary Blasi gli ha chiesto che cosa stesse succedendo, il giovane cantante ha spiegato: “Sono arrivato ad un limite e non sopporto più certe parole. Ti dico la verità. La pazienza l’ho finita e certe parole mi fanno male, non sopporto più. Mi sono stufato di sentirmi dire ‘burattin’, ‘ragazzino’, ‘parla quando ci sta il padrone altrimenti sta zitto’,’c*glione’.. Sono parole che mi hanno detto e non lo sopporto! Un po’ di rispetto. Pensa che bell’esempio che danno!”. Ilary lo ha incoraggiato invitandolo ad andare avanti per la sua strada senza temere le parole o i giudizi degli altri e facendo il suo percorso come meglio crede. Il pubblico ieri ha salvato Blind con una percentuale bassissima, ricordiamo che il televoto è stato superato da Carmen di Pietro con l’80% delle preferenze mentre Estefania e Blind si sono divisi il restante 20 ( per il rapper l’11 e per la modella il 9).