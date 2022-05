Ambra Angiolini nuovo giudice di X Factor 2022, anche lei ha fatto il provino

E’ ufficiale, Ambra Angiolini è il nuovo giudice di X Factor 2022, per confermarlo ha anche pubblicato il video del suo provino. L’attrice e conduttrice è al settimo cielo, è la sua prima volta come giudice di X Factor e sui social mostra tutto il suo entusiasmo. La notizia che Ambra avrebbe fosse il secondo nome della giuria dopo Fedez era già stato anticipato da Dagospia ma solo adesso tutti possono farle i complimenti anticipando che saranno in molti a seguirla. Ne vedremo delle belle in giuria quest’anno? Non abbiamo dubbi, intanto la Angiolini e il talent fanno sapere: “Ambra Angiolini giudice di X Factor 2022 è tutto ciò che serviva al vostro mercoledì. E giovedì. E venerdì. E sabato”.

Chi sono i nuovi giudici di X Factor 2022?

Per diventare giudice di X Factor 2022 Ambra ha davvero sostenuto un provino? E’ lei a mostrare il video, ma è davvero un provino? “È andata così, ho chiuso gli occhi e l’ho pensato tantissimo. A un certo punto mi hanno chiamato davvero. Ho fatto il provino ma come è giusto che sia. Come quelli che vedrò io. Ho chiuso gli occhi e mi sono detta: “Vai, vai, vai”. Ho ricevuto quattro sì. X Factor arrivo”.



Non era un segreto che la giuria questa edizione avrebbe subito un bel cambio e la rivoluzione sembra sarà totale. Le indiscrezioni stanno facendo il giro dei social da tempo e le indiscrezioni una dopo l’altro stanno avendo conferma dai nuovi giudici. E’ Fedez il nome che sta facendo più rumore di tutti perché il suo è un gran ritorno. Per Ambra Angiolini invece è la prima volta e la novità piace a molti.

Si dice che l’unico giudice che potrebbe non lasciare la poltrona sia Manuel Agnelli e che potrebbe aggiungersi invece Dargen D’Amico, fortemente voluto da Fedez.