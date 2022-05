Le pesanti accuse di Guendalina Tavassi a Laura: “Voleva picchiarmi, mi ha maledetta”

Bisogna dire che da questa edizione dell‘Isola dei famosi 2022, Laura Maddaloni e suo marito Clemente Russo ne escono molto male. E non per quello che su di loro dicono gli altri naufraghi, che potrebbe anche non essere esattamente vero, ma per come si comportano nelle dirette, nelle clip che tutti vediamo e possiamo giudicare. Lo spirito di competizione questa volta sta andando oltre e i due coniugi, che presi separatamente non erano indigesti, stanno regalando forse il peggio del loro modo di essere. E se pensiamo che il fratello di Laura Maddaloni, ha vinto l’Isola, bhè tra i due c’è una notevole differenza.

Le nuove accuse verso Laura, arrivano da Guendalina Tavassi che dopo l’ultima diretta dell’Isola, ha raccontato qualcosa su quello che è stato l’atteggiamento successivo dei coniugi, anche ai compagni di viaggio. La Tavassi ha fatto delle accuse molto forti a Laura e Clemente, accuse di cui probabilmente si parlerà anche domani sera, nella prossima puntata dell’Isola dei famosi 2022.

Le accuse di Guendalina Tavassi a Laura e Clemente Russo

L’Isola dei Famosi Extended Guendalina ha confermato che – secondo lei – Laura sarebbe stata ad un passo da alzare le mani. La Tavassi ha anche parlato di una maledizione che la moglie di Clemente Russo le avrebbe fatto: “Lei si è alzata arrabbiata e mi è venuta sotto che mi voleva alzare le mani.Urlando mi ha detto ‘all’anm e chi t’è viv’ ha maledetto le persone vive. Questa ragazzi è una cosa bruttissima.”

Parlando con i suoi compagni di gioco ha poi aggiunto: “ Poi si è resa conto di avermi maledetto. Così è andata in acqua con Clemente e si sono detti ‘hai detto all’anm e chi t’è viv, cosa diciamo adesso? cosa può diventare? Cosa ci inventiamo?’. Così poi hanno cambiato e si sono inventati che lei mi è venuta addosso per dirmi una cosa all’orecchio. Avete capito la gravità di questa situazione? Modificano sempre la realtà“.