Maria pazza di Nunzio: lo fa tornare anche come “giudice” ad Amici 21

Non solo il sindaco ad accoglierlo con la banda musicale nel suo paese. Per Nunzio da mesi ormai, è iniziato un periodo d’oro che continua anche dopo l’uscita dalla scuola di Amici 21. Nella puntata di oggi, 5 magio 2022, il pubblico è tornato a sorridere seguendo le gesta del ballerino siciliano. Maria de Filippi che è follemente pazza della simpatia del pupillo di Todaro, in qualche modo lo ha “adottato” artisticamente parlando, tanto da rivolerlo nella scuola anche dopo la sua uscita. Oggi infatti Nunzio è stato chiamato a giudicare le prove dei suoi compagni alle prese con l’esibizione sulle note di Da-da-un-Pa. Il ballerino di latino si è divertito a giudicare insieme a Maria de Filippi, i suoi compagni, chiamati di nuovo a una prova speciale! Il pubblico di Amici, che un po’ come Maria ha adottato il cucciolo Nunzio, sui social si è scatenato rivedendolo di nuovo nella scuola, un vero e proprio trionfo.

Nunzio torna ad Amici 21 come giudice speciale

Dopo aver giudicato i suoi compagni di viaggio, che sono ancora nella scuola e sono pronti a staccare un biglietto per la finalissima di questa edizione del programma di Canale 5, Nunzio ha dato loro anche dei consigli per viversi al meglio queste ultime settimane che restano prima di alzare la coppia.

Il ballerino quindi ha salutato con queste parole i suoi compagni: “Mi sento di dirvi: continuate così come state facendo, date sempre il massimo in modo tale da non avere rimorsi. Io sono uscito senza rimorsi perchè ho dato il massimo. Ricordate che è tutto un gioco, state sereni e prendetela come faccio io, sempre con il sorriso e con il savoir faire. Ricordatevi sempre che io vi voglio bene. “

I compagni sono stati anche felici di rivederlo e hanno ammesso di sentire anche la sua mancanza in casetta!