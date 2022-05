I Tavassi non hanno dubbi: Roger e Beatriz sono un bluff, accordo prima dell’Isola

I fratelli Tavassi ci vedono lungo e non si candidano solo a essere i vincitori di questa edizione dell‘Isola dei famosi 2022, essendo amatissimi dal pubblico ( Edoardo in particolare). Hanno smascherato altarini, hanno fiutato puzza di bruciato a chilometri e in questi giorni, analizzando il comportamento di Roger e di Beatriz sono giunti alla conclusione che i due non siano sinceri fino in fondo. Sia Guendalina che suo fratello sono convinti che i due brasiliani si siano messi d’accordo prima che il gioco iniziasse, per creare un triangolo di questo genere e far si che si potesse parlare di loro, che si desse a questa storia visibilità. Perchè ammettiamolo: Roger senza Estefania, che cosa sarebbe stato, chi sarebbe stato? Un bello che non balla, come ha più volte detto anche Licia. E anche Estefania, ha sfruttato la storiella, senza però conquistare il pubblico italiano che “l’ha fatta fuori” alla prima occasione, dimostrando con il televoto di non apprezzarla per niente. E in tutta questa storia anche Beatriz, a detta dei Tavassi, sarebbe complice di un piano ben studiato che, non a caso, l’avrebbe portata in Honduras.

Roger e Beatriz si sono messi d’accordo? I Tavassi non hanno dubbi

Osservando l’atteggiamento di Roger e facendo al modello delle domande ben precise, i Tavassi si sono resi conto che al brasiliano, frega praticamente zero di Estefania. Si è visto del resto anche in questi giorni, quando a domanda di altri amici sull’Isola, Roger ha risposto dicendo di essere confuso. A Edoardo avrebbe persino detto di essere pronto a stare con entrambe…

Edoardo quindi, parlando con sua sorella, le ha spiegato di avere una vera e propria teoria su quello che è successo e sta succedendo. “Senti la mia teoria, Roger viene sull’Isola e si mette d’accordo prima con la ex. Le dice: ‘Io vado a fare l’Isola e vado da single. A un certo punto ci sarà qualche ragazza che mi piace. Benissimo, faccio la storia” ha iniziato la narrazione Edoardo Tavassi. E poi: “Tu fai quella che le dà fastidio, perché io ti avevo detto che una volta tornato saremmo stati insieme’. Poi lui fa la storia con Estefania e a lei, visto che fa l’arrabbiata in studio, le propongono di venire qua per vedere cosa succede tra lei e Roger. ” E poi ha concluso: “Lei voleva farsi vedere, lui le vuole bene e la vuole aiutare, perché no?“. Una ricostruzione che potrebbe raccontare realmente quello che è successo e che sta succedendo. Tra l’altro Roger ha anche spiegato che gli darebbe fastidio se Beatriz iniziasse una storia con un altro uomo, cosa che ha fatto sospettare tutti i naufraghi, non solo i Tavassi.

Bisogna adesso capire anche il ruolo di Estefania in questa vicenda, un vero peccato che sia stata per giorni nell’altra isola perchè un confronto a tre, non sarebbe stato così malvagio. Ma sull’Isola dove tutto può succedere e cambiare, ci aspettiamo qualsiasi cosa. Appuntamento quindi a stasera con una nuova puntata dell’Isola dei famosi 2022.