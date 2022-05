Edoardo e Nicolas se ne dicono di ogni, volano paroloni ma poi si abbracciano: pace fatta all’Isola

La puntata dell’Isola dei famosi 2022 in onda il 9 maggio, era iniziata con un acceso faccia a faccia tra Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi che sabato, hanno avuto una litigata molto brutta, durante la quale si sono rinfacciati molte cose, si sono fatti delle pesanti accuse e si sono offesi. Tra l’attore e il fratello di Guendalina, si era instaurato un bel rapporto in queste settimane e per questo motivo la litigata tra i due era apparsa un po’ stonata al pubblico a casa, con Edoardo che continuava a dire che Nicoals è una persona bugiarda e che in Italia si vede ben poco di quello che fa. Accuse molto molto pesanti che non sono arrivate solo in un momento di stanchezza o di debolezza, visto che anche ieri, in diretta con Ilary Blasi, il fratello di Guendalina ha rivolto all’attore romano le medesime accuse. Nicolas dal canto suo ha cercato di difendersi, ammettendo di non avere un bel carattere ma dicendo anche che non recita, fa quello che sente e che si è sentito tradito da Edoardo, che era per lui “la persona più vicina a un amico che si potesse avere sull’Isola”. Il fratello di Guendalina però ha continuato a parlare male del naufrago, invitando il pubblico a stare in allerta per comprendere davvero chi fosse Nicolas. La discussione quindi non si placata anzi.

Sembrava quindi che tra i due non ci fosse possibilità di un rapporto, neppure uno scambio di saluti o simili. L’attore aveva dichiarato in diretta: “Edoardo sarai la mia nomination da adesso in poi”.

Dopo la guerra la pace: che cosa è successo tra Edoardo e Nicolas

I due hanno continuato a confrontarsi, anche negli altri blocchi del programma ma le cose sono improvvisamente cambiate quando Nicolas è stato chiamato a fare una scelta, nella catena di salvataggio. Ha deciso di fare il nome di Edoardo, lasciando tutti senza parole. Una cosa che ha stupito tutti, anche Ilary Blasi e i suoi due opinionisti, che proprio non se l’aspettavano. Nicolas ha spiegato che nonostante tutto quello che è successo, in fondo vuole bene a Edoardo e che forse tra di loro, c’è stato un fraintendimento. Alla fine i due si sono abbracciati e sembra che, almeno per il momento, la pace sia tornata. Staremo a vedere che cosa succederà nei prossimi giorni.