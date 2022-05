Estefania si prepara a lasciare Roger in diretta? Il modello sente la sua mancanza, lei no

Come si è visto nel day time dell’Isola dei famosi 2022 di ieri pomeriggio, Estefania e Roger stanno vivendo due momenti diversi. La bella argentina, dopo aver parlato con altri naufraghi e in particolare con Laura, sembra delusa e amareggiata dall’atteggiamento del modello. Roger invece, dice di sentire la mancanza della ragazza, lasciando anche perplessi molti altri naufraghi. Proprio ieri si è visto Edoardo parlare con Marcedesz e spiegarle che a un certo punto, Roger ha detto che se non avesse voluto scegliere, avrebbe optato per stare con entrambe le ragazze. Insomma un atteggiamento che gli altri naufraghi non hanno ben compreso. Tanto che Laura, a Estefania, ha raccontato proprio di questa situazione, spiegandole di stare in guardia, con gli occhi ben aperti. E così la naufraga, dopo aver scoperto dai suoi amici quello che Roger sta facendo, ha deciso di prendere una decisione, ancora prima di incontrarlo. Manterrà la posizione anche vedendolo, in diretta, e gli dirà in faccia quello che ha già detto in queste ore? Non ci resta che scoprirlo questa sera nel corso di una nuova puntata dell’Isola dei famosi 2022 che ci aspetta proprio questa sera…

Ma vediamo intanto quello che è stato lo sfogo di Estefania in queste ore.

Estefania contro Roger: decide di lasciarlo?

Dopo aver parlato con Laura, la modella ha sentenziato: “Non mi piace quello che sta succedendo. Tutte le cose che mi hai raccontato, tutta la figura che ha fatto con Beatriz. Perché alla fine ha fregato e preso in giro lei e l’ha ferita. Ha ferito due donne, adesso ho capito tutto. Io ero veramente presa, per fortuna non ero innamorata. ” E poi: “Pensa se fossi stata più presa ancora. Avevo la voglia di conoscerlo fuori e andare avanti. Le parole sono cose sacre. Ok che sei un giocatore, ma sei sporco e come uomo vali zero.” Accuse pesantissime, dirà quello che pensa a Roger anche in faccia?

Estefania ha continuato: “Mi ha deluso tantissimo e non è stato nemmeno leale con il gruppo votando Lory Del Santo. Sono incavolata nera con lui. Volevo anche chiarire le cose, ma adesso dico basta. E dopo questa a Roger dico vai a fare in C. Questo è tutto questo che devo dirti”. Il pubblico non crede però fino in fondo alle parole di Estefania e ha paura che la sua sia una strategia: far credere di essere arrabbiata per vincere un televoto e tornare sull’altra spiaggia…Staccare così un biglietto per continuare invece che tornare a casa? Staremo a vedere.