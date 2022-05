Estefania e Roger si smascherano a vicenda: coppia fake, il pubblico lo aveva capito

Serata da dimenticare per Roger Balduino che, dopo esser stato liquidato da Estefania ( e averle lanciato diverse accuse) ha anche subito, purtroppo, un infortunio che potrebbe mettere in discussione la sua permanenza in Honduras. Nel corso della puntata dell’Isola dei famosi 2022 in diretta il 13 maggio, Roger ha avuto modo di incontrare Estefania per un faccia a faccia. Il modello probabilmente si aspettava un incontro romantico e invece la bella argentina è arrivata sulla spiaggia più agguerrita che mai, sul piede di guerra. Chi ha seguito i vari day time dell’Isola questa settimana, sapeva che Estefania, dopo aver parlato con Laura, aveva messo in discussione questa relazione con Roger e così, senza neppure dare al modello la possibilità di dire la sua e di spiegarsi, lo ha mollato, liquidandolo in pochi minuti. Va detto, che Roger, che ha iniziato a chiamare Estefania “questa qui” non è sembrato particolarmente amareggiato dalle parole di Estefania, anzi. Le ha lanciato delle accuse molto forti, dicendo che è stata lei a suggerire di fare coppia. Un po’ quello che il buon Antonio Zequila diceva da tempo, per intenderci. E che questa fosse una coppia fake comunque, il pubblico lo ha capito sin dal giorno zero e anche qui, su queste pagine, lo avrete letto in diverse occasioni.

Il faccia a faccia tra Roger ed Estefania

Estefania ha quindi accusato Roger di averle mentito, di aver nascosto alcune cose del suo rapporto con Beatriz. E poi ha chiaramente spiegato che non gli sono piaciute alcune cose che ha sentito ( come le clip in cui il modello diceva di non sapere chi scegliere o simili). Alle parole di Estefania quindi, Roger ha risposto attaccando, e accusandola.

Balduino quindi ha commentato: “Guardate vi dico che lei è stata la prima che mi ha detto di nascosto ‘dai giochiamo su questa cosa di un amore tra me e te’. Lei mi ha proprio detto di giocare che magari piaceva al pubblico questa situazione. Tanto che io ho accettato e ho detto ‘sì va bene’. Poi piano, piano mi è piaciuta davvero. Io le raccontavo tutto di me, lei invece non mi diceva nulla, di lei non so niente.“

Mentre Estefania diceva che le accuse non erano vere e che Roger non era interessato a sapere nulla di lei, il modello ribatteva: “Ho iniziato ad innamorarmi di lei davvero, mi mancava sul serio quando è andata sull’altra playa. Non è finto solo davanti le telecamere come per lei. Anche i nostri compagni pensano queste cose qui. ” E ancora: “Era un continuo dirmi ‘dai giochiamo baciami facciamo vedere che ci baciamo. Fa bene farci vedere che ci baciamo’. All’inizio invece io volevo baciarla e lei non voleva, diceva che non era il momento giusto, cercava sempre le telecamere”.