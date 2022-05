L’Isola dei Famosi 2022: Roger subisce grave infortunio al piede in diretta, addio al reality?

Grave imprevisto nel corso della puntata di venerdì 13 maggio de L’Isola dei Famosi 2022. Nel corso dell’ennesima replica della ribattezzata prova dell’Orologio Honduregno, il naufrago Roger Balduino ha subito un importante infortunio al piede nel tentativo di spingere la sua “lancetta” verso il traguardo. A spingere nella direzione opposta alla sua c’era lo sfidante Clemente Russo.

Il grave infortunio al piede ha mandato in tilt Roger Balduino, che si è subito accasciato per terra. Alvin e Clemente Russo si sono avvicinato al modello per capire qualcosa in più del suo problema ma Roger – impietrito dal dolore – non è riuscito a proferire molte parole. Ilary Blasi e i due opinionisti in studio si sono accorti un po’ tardi di quanto stesse accadendo e, per dare modo ai medici di lavorare, la conduttrice ha preferito chiudere il collegamento con l’Honduras.

L’Isola dei Famosi 2022: Roger ha subito una distorsione ad inversione

In un secondo collegamento, Alvin ci ha tenuto aggiornati sullo stato di salute di Roger Baulduino: il modello è stato portato d’urgenza nell’ospedale più vicino per effettuare i primi controlli di routine ed eventuali radiografie.

Fatti tutti gli accertamento, è sempre l’inviato Alvin durante la fase delle nomination a spiegare come stanno i fatti: “Ci sono buone e cattive notizie. Buone perché in realtà non c’è una frattura ma c’è una distorsione ad inversione. Cosa s’intende? S’intende che il piede, invece di stare nella sua posizione, si è inclinato verso l’esterno… Capiremo il da farsi nei prossimi giorni, se Roger può rimanere in gioco o meno. Vi farò sapere nei prossimi giorni”.

La puntata di venerdì 13 maggio 2022 si è conclusa con una grande incognita sulla testa di Roger Balduino: perché se da un lato Alvin ci ha assicurati che non è nulla di grave in quanto il modello ha tutto sommato subito una sola distorsione, allo stesso tempo ha sottolineato che il concorrente potrebbe anche non tornare più in gioco (svelando quindi che una gravità in questo infortunio esiste eccome).

Rivedremo Roger rientrate su L’Isola dei Famosi entro la puntata di lunedì 16 maggio? Farà il suo ritorno in gioco direttamente in Palapa? Oppure la sua lunga corsa verso la finale si interrompe a causa di un gioco finito male?