Tra Alvin e Ilary Blasi una palese finta maretta sui cui giocano entrambi

Solo chi ancora non ha compreso il vero carattere di Ilary Blasi e perchè no, anche lo stile adottato da Alvin in questa edizione dell’Isola dei famosi 2022 può pensare che tra i due ci siano stati degli scontri accessi. Di furiose litigate tra i due se n’è parlato in ogni dove, di contrasti, di tensioni. E così la saggia Ilary Blasi, una delle conduttrici più ironiche e autoironiche su piazza, nella puntata di ieri sera, ha continuato a giocare sulla cosa. Una conduttrice che spegne ogni interruttore dedicato all’Isola quando mette via tacchi alti e abito elegante e lascia lo studio di Cologno Monzese, pesante abbia anche solo interesse per un minuto, a litigare con Alvin? E’ chiaro a tutti che sin dall’inizio, i due abbiano deciso di giocare con il ruolo di maestra disattenta e professorino preciso. Con battute e frecciate che, solo chi non segue il programma e guarda qualche spezzone, può interpretare come situazioni di disagio tra i due.

Ilary Blasi scherza dopo le voci di tensioni tra lei e Alvin

“State qui, vi aspetto tra poco e vi svelerò il vero motivo per cui ho litigato con Alvin. A tra poco qui a L’Isola dei Famosi dove tutto può cambiare“ ha continuato a dire nel corso della serata Ilary, prima dei blocchi pubblicitari.

Non essendoci però niente da svelare, la conduttrice non ha detto nulla. Ci ha pensato Nicola Savino ad aggiungere benzina sul finto fuoco: “Ma volete litigare ancora tu e Alvin? Perché se volete ancora battibeccare siete liberi di farlo. Va ora in onda Casa Blasi e Alvin“.

L’inviato ha preso la parola: “Però in merito a questo, in tanti mi hanno chiesto cosa mi ha scritto l’altra volta Ilary su WhatsApp...” Ilary però ha bloccato l’amico: “No non lo dire no fermo“. Alvin in diretta dall’Honduras, ha quindi chiosato: “Ok allora non posso dire cosa mi hai scritto, ma dirò quello che ti ho risposto io. Ti ho scritto ‘forse’ e adesso andiamo avanti e parliamo dei daytime“.