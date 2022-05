Un’altra gaffe di Ilary Blasi all’Isola: vede ovunque Carmen Russo (VIDEO)

Non c’è puntata dell’Isola dei famosi 2022 senza gaffe di Ilary Blasi e ieri sera, la conduttrice, ne ha regalata un’altra. Puntata parecchio movimentata quella in onda il 13 maggio 2022 su Canale 5 ma non sono mancate anche le risate di Ilary e dei due opinionisti. E il video tra i più cliccati della serata è chiaramente quello in cui si vede Ilary Blasi evocare “Carmen Russo” una concorrente fantasma all’Isola dei famosi. Forse avete pensato che la Blasi, ha parlato di Carmen Russo scambiando il suo nome con quello di Carmen di Pietro. Ebbene no. Nel momento in cui la Blasi ha fatto il nome della Russo, si stava parlando di tutt’altro. La conduttrice infatti, stava per aprire il televoto che ha visto protagonisti i naufraghi di Playa Sgamada. Ebbene si, ieri gli autori si sono ricordati anche di loro e il pubblico a casa è stato chiamato a scegliere chi far tornare in Italia tra Licia, Estefania, Clemente Russo, Laura Maddaloni e la neo arrivata Fabrizia. Alla fine il pubblico, nonostante la presenza di una naufraga praticamente semi sconosciuta e di Estefania, che non brilla per consensi, ha scelto di far tornare in Italia, Laura Maddaloni. E immaginiamo che il prossimo sarà Clemente Russo, viste le percentuali che i due coniugi in queste settimane hanno portato a casa…

Ma torniamo a Ilary Blasi, ecco per voi il video della sua gaffe.

Nuova gaffe di Ilary Blasi all’Isola dei famosi: il video

Ecco che cosa ha detto Ilary Blasi regalando sorrisi e buon umore nello studio di Canale 5 e anche al pubblico a casa.

Appuntamento a lunedì prossimo con una nuova puntata dell’Isola dei famosi 2022 e forse, con un’altra gaffe di Ilary Blasi.