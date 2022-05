Il grazie di Lorella Cuccarini a Maria de Filippi anche dopo Amici 21

Lorella Cuccarini è stata felicissima di far parte del cast dell’ultima edizione di Amici e non ha mai nascosto la sua gratitudine a Maria de Filippi. Non solo per averle dato la possibilità di lavorare come meglio credeva ma anche per aver creduto che il ruolo di coach, per lei, sarebbe stato perfetto. Ed effettivamente Lorella Cuccarini ad Amici, in queste due edizioni, è sembrata essere davvero a suo agio, perfetta per il ruolo. E così proprio come aveva già fatto anche lo scorso anno, Lorella scrive un’altra lettera a Maria de Filippi per ringraziarla per quello che ha fatto per lei. Parole piene di stima e di affetto e non poteva essere altrimenti.

Il grazie di Lorella Cuccarini a Maria de Filippi, la lettera social

Su instagram, la Cuccarini ha scritto una lettera per Maria de Filippi, un messaggio per dirle grazie, anche questa volta. La coach di canto che ha portato ben due dei suoi allievi in finale, Sissi e Alex è davvero contenta di come sono andate le cose nell’ultima edizione del talent di Canale 5. E non può che ringraziare la conduttrice di Amici: “Eccoci qui. Maria De Filippi ed io. Questa non è solo la foto di un momento in studio, ma molto di più. È la storia di una amicizia arrivata per caso, in un momento per me difficile e delicato. “

E ancora: “Non basterebbero mille lettere per dirle grazie. Non solo per tutti gli aspetti professionali di cui potrei parlare per ore, ma soprattutto per il privilegio di viverla e di saperla vicina. Di persone come lei nel nostro ambiente ce ne sono pochissime. Maria merita tutto quello che ha e se possibile ancora di più. Amici per me non è solo un programma tv, ma è diventato una famiglia. Fiera di farne parte”.