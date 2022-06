Roger dice addio all’Isola dei famosi 2022: Pamela in lacrime

Come era prevedibile, alla fine per Roger Balduino non c’è stata altra scelta: lasciare l’Isola dei famosi 2022. Il naufrago si era fatto male nel corso di una prova, poi per qualche giorno era stato a riposo ma il dolore non era mai passato. Non solo, vivendo da solo su Playa Sgamada si era anche fatto male di nuovo e poi si era ferito con un coltello. Nella puntata dell’Isola in onda lunedì sera lo abbiamo visto a malapena reggersi in piedi e alla fine, nel day time di oggi, è arrivato l’annuncio ufficiale. Roger è stato costretto a ritirarsi e a lasciare il reality di Canale 5. Gli altri naufraghi lo scopriranno probabilmente nelle prossime ore, forse nella nuova diretta dell’Isola in onda lunedì prossimo mentre Pamela, che era a giorni da sola sull’altra Isola, lo ha appreso, non prendendola molto bene. La Petrarolo, sin dal suo sbarco sulla Sgamadissima, aveva detto che non sapeva quanto avrebbe potuto resistere visto che in generale, lei è una che ha paura di tutto, persino del buio. Ed è per questo motivo che ha sperato fino all’ultimo momento che Roger potesse rientrare in gioco e tornare in gara, vivendo con lei sulla stessa spiaggia. Quando ha ricevuto il comunicato ufficiale, la naufraga non ha trattenuto le lacrime.

Roger dice addio all’Isola dei famosi 2022: le lacrime di Pamela

La Petrarolo ha spiegato, in lacrime, che per lei non sarà semplice ma che per il momento non ha intenzione di mollare anzi. Nelle prossime giornate da trascorrere in solitaria, proverà a fare altro, a mettersi in gioco, soprattutto per dimostrare alle sue figlie, che ce la può fare.

Roger invece, immaginiamo sia già su un volo per l’Italia dove avrà modo di ricevere tutte le cure del caso e poi probabilmente tornerà anche in studio. Chi lascia il programma per motivi medici come è successo alla Bonetti, ad esempio, ha diritto di essere tra i protagonisti delle dirette su Canale 5.